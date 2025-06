Quando torna in campo Sinner? I prossimi tornei

SportFair

Dopo la finale del Roland Garros 2025 persa ieri domenica 8 giugno contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner si concederà un periodo di riposo prima di rientrare e inaugurare la stagione dell’erba. L’obiettivo, ovviamente, è arrivare al massimo della condizione, sia fisica che mentale, a Wimbledon, terzo Slam dell’anno in programma dal 30 giugno al 13 luglio 2025.

Wimbledon è il grande obiettivo di Jannik Sinner, che arriverà allo Slam di Londra ancora da numero uno del ranking Atp e sicuro di rimanerci almeno fino al termine del torneo. Prima però l’azzurro dovrebbe scendere in campo all’Atp 500 di Halle, volando in Germania per uno dei tornei sull’erba preparatori a Wimbledon. Il torneo inizierà lunedì 16 giugno e durerà fino a domenica 22