Panini lancia album dedicato a Sinner con 192 figurine

Panini lancia il primo storico album dedicato interamente a Jannik Sinner. Un prodotto unico e imperdibile per tutti gli appassionati, tifosi e collezionisti.

Un album esclusivo che ripercorre la straordinaria carriera del campione altoatesino, dai suoi primi passi nel mondo del tennis alle prime vittorie e fino alla scalata verso la vetta della classifica mondiale.

Una collezione emozionante, composta da 192 figurine con scatti inediti, colpi iconici e retroscena appassionanti che offrono ai collezionisti un’esperienza coinvolgente. L’album celebra ogni trionfo e ogni tappa della sua carriera, raccontando la determinazione e la passione che da sempre caratterizzano Sinner.

Completano la collezione 25 card e un poster celebrativo esclusivo. In alcune bustine, inoltre, sarà possibile trovare le card One of One autografate dallo stesso Jannik Sinner, autentici pezzi unici da collezione. Collezione disponibile in edicola e online.