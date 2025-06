Infortunio Musetti, salta il Queen’s: le condizioni

SportFair

Lorenzo Musetti salta il Queen’s. Dopo il ritiro in semifinale al Roland Garros contro Alcaraz, il numero 6 al mondo si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro.

I tempi stimati per il recupero sono di circa quindici giorni, ma con Wimbledon alle porte (al via il 30 giugno) Musetti ha deciso di saltare l’ATP 500 del Queen’s. Nei prossimi giorni il tennista azzurro si sottoporrà a un ulteriore check per capire lo stato delle sue condizioni fisiche.