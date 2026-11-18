Stasera all’Inalpi Arena di Torino è un dentro o fuori vero. Flavio Cobolli e Frances Tiafoe sono entrambi al debutto alle Atp Finals ed entrambi hanno perso la prima partita. Nel pomeriggio Carlos Alcaraz ha battuto Daniil Medvedev 6-2, 6-4, e i conti del girone si sono semplificati: chi vince resta in corsa per la semifinale, chi perde saluta il Torneo dei Maestri.. Tra chi guarderà la partita in tv c’è un uomo che Flavio l’ha visto correre su un campo da calcio, con la maglia della Roma, quando aveva dodici anni. «Per stasera con Tiafoe io ci credo. Daje Flavietto, forza».

Cobolli-Tiafoe alle Atp Finals: orario e dove vederla in tv e streaming

Si gioca stasera, mercoledì 18 novembre, non prima delle 20:30, nella seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl. Diretta in chiaro su Italia 1 e su Sportmediaset e Mediaset Infinity. Per gli abbonati c’è Sky Sport, in streaming su SkyGo e NOW, oltre a Tennis TV.

Cobolli e Tiafoe, due debuttanti dopo due sconfitte

Cobolli, numero 6 del mondo, ha ceduto lunedì a Daniil Medvedev 7-6(4), 6-3.

Nel primo set ha annullato tutte e cinque le palle break concesse ed è arrivato al tie-break, poi il campione delle Finals 2020 ha preso il largo. Tiafoe, numero 8, ha pagato di più l’esordio: Carlos Alcaraz lo ha battuto con un doppio 6-2. Il giorno dopo papà Stefano, che è anche il suo allenatore, non ha cercato alibi: «Ha fatto un’ottima partita, sono orgoglioso di lui. Adesso testa alla prossima, ci sono ancora delle possibilità».

I precedenti tra Cobolli e Tiafoe: 4-1 per l’americano, ma c’è la finale di Acapulco

I numeri sono dalla parte di Tiafoe, che ha vinto quattro dei cinque confronti diretti, compreso l’ultimo: primo turno di Halle, a giugno, finito 6-2, 7-6. L’unica vittoria di Cobolli però ha un peso particolare. È arrivata in una finale, ad Acapulco, a fine febbraio, con un 7-6(4), 6-4 che gli ha dato l’Atp 500 messicano. È stato il primo mattone di una stagione proseguita con la finale del Roland Garros, persa al quinto set contro Alexander Zverev.

Cobolli nelle giovanili della Roma: «Un moto perpetuo, lo facevo giocare a destra»

Giampiero Maini, ex centrocampista con 140 presenze in Serie A e un passato anche nel Milan e nel Vicenza, ha allenato Flavio nelle giovanili giallorosse. Il ritratto che ha tratteggiato somiglia molto al tennista di oggi. Lo schierava sulla fascia destra per la resistenza e per una facilità di corsa insolita a quell’età, e lo ricorda come un ragazzino tecnico, «con un discreto piede». «Era proprio come oggi, un gladiatore». In quel gruppo giocavano anche Edoardo Bove, Riccardo Calafiori, Nicola Zalewski e Matteo Cancellieri. Con Bove, sottolinea Maini, Flavio è rimasto molto amico.

La scelta tra calcio e tennis: «Mister, dobbiamo decidere»

A dodici anni gli impegni erano ormai troppi per portare avanti due sport a livello agonistico. A quel punto Stefano Cobolli andò da Maini e disse: “Mister, dobbiamo fare una scelta”. Vinse il tennis, lo sport di famiglia. «Diciamo che non è andata malissimo», scherza l’ex centrocampista. Rispettò la decisione, ma un’idea ce l’ha ancora: secondo lui Flavio avrebbe potuto togliersi soddisfazioni anche nel calcio. Il padre, che di Flavio guida la carriera da sempre, ricorda quel bivio con poche parole: «Seguì il suo cuore e prese la sua strada». Padre e figlio sono romanisti, e quando si parla di un derby con la Lazio Stefano sorride: «Me lo sono immaginato, poteva accadere. Sarebbe stata un’emozione incredibile. Come vederlo qui alle Finals». Un paio di derby, in realtà, Flavio li ha giocati, ma tra i ragazzi. Maini assicura che anche a quell’età erano giornate molto sentite.

Dalla Coppa Davis alle Finals, il filo che lega padre e allenatori

Maini accende la tv a ogni partita importante. Lo ha fatto anche a Bologna, nel novembre 2025, quando Flavio rimontò Jaume Munar 1-6, 7-6(5), 7-5 e consegnò all’Italia il punto decisivo della finale di Coppa Davis contro la Spagna. Secondo papà Stefano è lì che è scattato qualcosa: «Ha dimostrato di avere la testa e il cuore per reggere pressioni importanti». L’ex mister descrive lo stesso carattere: «Lotta e non molla mai. Sorride anche quando va male e sa sempre come tirarsi su».

Cosa serve a Cobolli per la semifinale delle Atp Finals: tutte le combinazioni dopo Alcaraz-Medvedev

Con il 6-2, 6-4 su Medvedev, Alcaraz comanda il Gruppo Ivan Lendl a punteggio pieno, senza aver perso un set. Medvedev è a una vittoria, Cobolli e Tiafoe a zero. Se Flavio perde stasera è eliminato. Se vince, venerdì affronterà proprio Alcaraz, mentre Medvedev giocherà contro Tiafoe. Battere lo spagnolo vorrebbe dire semifinale, a una condizione: che Tiafoe batta Medvedev. Se invece vince Medvedev, si arriverebbe a tre giocatori con due vittorie, e passerebbero i due con la percentuale di set vinti più alta. Anche una sconfitta contro Alcaraz lascerebbe uno spiraglio, se Tiafoe battesse Medvedev. In quel caso Cobolli, Medvedev e Tiafoe chiuderebbero tutti con una vittoria, e il secondo posto si deciderebbe ancora sulla percentuale di set. Per questo non conta solo vincere stasera: conta anche farlo senza lasciare set per strada.

Cobolli-Tiafoe, la rivincita della finale di Acapulco vale la semifinale delle Atp Finals

Il 2026 di Flavio Cobolli era cominciato davvero contro Tiafoe, a fine febbraio ad Acapulco: un 7-6(4), 6-4 che gli aveva dato l’Atp 500 messicano e la prima grande vittoria della stagione. Da lì sono arrivati la finale del Roland Garros, la top 10 e il sesto posto del ranking. Nove mesi dopo ritrova lo stesso avversario, nel torneo che chiude l’anno, con una posta molto più alta. Senza Jannik Sinner, a Torino è l’unico italiano nel tabellone di singolare. Dalla prima giornata arrivano due indicazioni. Contro Medvedev Flavio ha annullato tutte e cinque le palle break concesse nel primo set, segno che con il servizio ha retto la pressione. Tiafoe invece, nel 6-2, 6-2 subito da Alcaraz, non ha vinto nemmeno un punto con la seconda di servizio. L’appuntamento è stasera, non prima delle 20:30, in chiaro su Italia 1. Con una vittoria, venerdì 20 novembre ci sarà Alcaraz, imbattuto nel girone, per giocarsi la semifinale. Il weekend delle Finals si chiude domenica 22 novembre con la finale.