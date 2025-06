ATP 500 di Halle, Sinner ko con Bublik: esce agli ottavi

SportFair

Jannik Sinner si è dovuto arrendere dopo oltre due ore di gioco al kazako Aleksandr Bublik che si è aggiudicato la vittoria agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle.

Ottima partenza per Sinner, che vince il primo set con il punteggio di 6-3. Bublik viene però fuori alla distanza e mostra un gioco spettacolare vincendo il secondo set 6-3 e chiudendo il terzo sul 6-4. L’azzurro, campione in carica, saluta Halle agli ottavi di finale: il kazako interrompe la streak di Jannik di 66 vittorie di fila contro giocatori fuori dalla Top 20, con la prima vittoria in carriera con un numero 1.