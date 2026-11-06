Alcaraz-Fritz, Parigi: orario, precedenti e dove vederla

Una sola partita giocata in tutto il torneo, contro una serata intera da dentro o fuori. Carlos Alcaraz torna in campo oggi, venerdì 6 novembre, nei quarti di finale del Rolex Paris Masters contro Taylor Fritz. Lo spagnolo è riposato. L’americano arriva lanciato e con una missione precisa: vincere per tenersi aperta la strada verso Torino.

Alcaraz-Fritz, a che ora si gioca il quarto di finale di Parigi

Il match apre la sessione serale sul Court Central della Plenitude Arena di Nanterre (l’ex Paris La Défense Arena, rinominata a luglio) e comincia non prima delle 19. Prima, dalle 14, si giocano Shelton-Paul e Van Assche-Hijikata. Dopo, non prima delle 20.30, tocca a Ruud-Borges.

Alcaraz ai quarti senza giocare: il forfait di Berrettini per il dolore al braccio

Agli ottavi Alcaraz non è mai sceso in campo. Matteo Berrettini, reduce da due vittorie tirate contro Nakashima e Humbert, ha annunciato il ritiro con una storia su Instagram: «Purtroppo il dolore al braccio che mi porto dietro da qualche giorno non mi permetterà di scendere in campo stasera». Ha spiegato che nei prossimi giorni farà gli accertamenti. Così Alcaraz arriva ai quarti dopo un solo incontro, il 7-6 6-3 su Alex Michelsen al debutto (aveva il bye al primo turno). È il secondo quarto di finale della sua carriera a Parigi. Il primo, nel 2022, finì con il ritiro per infortunio contro Holger Rune. Nel Masters 1000 francese non è mai andato oltre: stasera gioca anche per la sua prima semifinale qui. La sua stagione è stata a due velocità. A gennaio il trionfo all’Australian Open, poi lo stop di mesi per un problema al polso che gli ha fatto saltare la stagione sul rosso e quella sull’erba. Al rientro ha subito vinto Tokyo, poi è uscito presto a Shanghai contro Zizou Bergs. Parigi è uno dei pochi grandi titoli che ancora gli mancano.

Fritz e la corsa alle ATP Finals di Torino: cosa gli serve contro Alcaraz

Per Fritz il discorso è un altro. Testa di serie numero 11, è arrivato a Parigi con il conto alla rovescia per Torino già partito. Al primo turno ha rimontato un set a Bonzi, al secondo uno a Molcan, poi giovedì sera ha battuto Arthur Fils 6-3 6-4 in 71 minuti: 14 ace e nemmeno una palla break concessa. È stata la sua vittoria numero 100 nei Masters 1000, e la seconda su Fils in una settimana dopo il ritiro del francese a Basilea. Ora è undicesimo nella Race con 3.050 punti, 184 dietro Rafael Jodar, nono. Con la semifinale lo supererebbe. Per scavalcare anche Frances Tiafoe gli servirebbe la finale. Le ATP Finals si giocano dal 15 al 22 novembre. Fritz lo sapeva già prima del sorteggio: «Sapevo che probabilmente avrei dovuto passare da lui se volevo avere una chance di arrivare a Torino». Sul campo, che qui è molto veloce, si è trovato benissimo. Contro Fils, ha detto, rispondeva e serviva alla grande, e le condizioni rapide lo hanno aiutato quando entrava nel campo per tirare.

Alcaraz-Fritz, i precedenti: 6-1 per lo spagnolo, ma le ultime due sono state battaglie

I numeri sono tutti dalla parte di Alcaraz: 6 vittorie su 7. Il bilancio però va letto bene. Tre di quei confronti si sono giocati alla Laver Cup, e l’unica vittoria di Fritz arriva proprio da lì: 6-3 6-2 a San Francisco nel 2025, contro un Alcaraz che era numero 1. Lasciando fuori la Laver Cup, il conto è 4-0 per lo spagnolo: Miami 2023, la semifinale di Wimbledon 2025, la finale di Tokyo 2025 e le ATP Finals di Torino. Le ultime due partite sono state molto più strette di quanto dica il 6-1. A Torino, a novembre 2025, Fritz vinse il primo set prima di perdere 6-7 7-5 6-3. A Londra, alla Laver Cup di settembre, Alcaraz ha annullato due match point e ha vinto 6-3 4-6 13-11. Fritz se lo ricorda: «Carlos e io abbiamo avuto tante battaglie, alcune anche molto combattute, quindi non vedo l’ora di avere questa occasione». C’è un altro dato che pesa. Fritz ha giocato Parigi otto volte e non ha mai superato i quarti. Stasera può superare il suo limite qui e conquistare Torino nello stesso colpo.

Dove vedere Alcaraz-Fritz in tv e streaming

Il match va in diretta ed esclusiva sui canali Sky Sport, in streaming su Sky Go e NOW e, per gli abbonati, su Tennis TV, la piattaforma ufficiale del circuito ATP.

Cosa c’è dopo Alcaraz-Fritz

Chi vince va in semifinale e si avvicina al Masters 1000 che chiude la stagione. Domenica 8 novembre si gioca la finale. Per Alcaraz è la possibilità di aggiungere Parigi alla collezione. Per Fritz è più semplice: se vince va avanti e resta in corsa per Torino, se perde la sua stagione nei grandi tornei finisce qui.