Milano-Cortina: firmato accordo per consegna villaggio olimpico

SportFair

Il Villaggio Olimpico è un modello globale di sostenibilità integrata ed è stato progettato per promuovere il benessere sociale degli abitanti con spazi pubblici accessibili e un forte impegno per la creazione di una comunità di quartiere. Gli edifici, certificati Leed Gold, sono stati progettati per garantire elevati standard ambientali: zero emissioni operative grazie all’altissima efficienza energetica e a un impianto fotovoltaico da circa 1 Mw, assenza di combustibili fossili, uso di pompe di calore e produzione di energia elettrica. La costruzione ha adottato tecniche di prefabbricazione che hanno garantito tempi certi di realizzazione e un minore impatto ambientale, utilizzando il legno come materiale sostenibile per le pareti delle facciate. La progettazione include illuminazione Led con sensori e sistemi avanzati per la raccolta e il riutilizzo dell’acqua piovana. La mobilità sostenibile è incentivata con percorsi ciclabili, parcheggi per biciclette e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Infine, il Villaggio sarà integrato al resto del quartiere attraverso l’attivazione di un programma civico e culturale con un palinsesto di eventi coordinato anche grazie all’esperienza maturata in Portanuova nella gestione di Bam – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto della Fondazione Riccardo Catella.

Il Villaggio è destinato a ospitare gli atleti olimpici nel corso dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 e, successivamente, ad accogliere studenti da tutto il mondo, diventando il più grande studentato convenzionato d’Italia e contribuendo attivamente a rispondere al fabbisogno abitativo del capoluogo lombardo. L’accordo raggiunto permetterà, inoltre, di ottimizzare sensibilmente i tempi di riconsegna delle strutture a Coima da parte di Fondazione MiCo, anticipati a marzo 2026, appena terminata la manifestazione, in modo che la struttura sia accessibile agli studenti già dall’anno accademico 2026/27.

Inoltre, il Villaggio Olimpico è stato prequalificato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) come studentato idoneo rispetto ai requisiti del bando pubblico del 26 febbraio 2024, che in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è finalizzato alla creazione di 60.000 posti letto entro il 2026. La realizzazione del Villaggio, i cui lavori di costruzione sono stati completati in soli 30 mesi (gennaio 2023-giugno 2025), ha pienamente rispettato le tempistiche previste dall’Accordo di Programma, grazie alla collaborazione con Regione Lombardia, Comune di Milano, Fondazione Milano Cortina 2026, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sport, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Università e della Ricerca e Gruppo FS Italiane.