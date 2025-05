SportFair

Dopo la vittoria di Ginevra Taddeucci nella 5 km arriva il timbro d’autore del pluricampione olimpico e mondiale Gregorio Paltrinieri che rompe gli indugi a un chilometro dalla fine, e si impone in solitario in 52’05″79 conquistando la medaglia d’oro ai campionati europei di fondo in corso nell’isola croata di Hvar.

Il campione azzurro – dopo la quarta posizione ottenuta nella 10 km – ha ottenuto il successo, grazie a un’accelerazione negli ultimi 1000 metri decisiva per la vittoria.