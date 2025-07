Wimbledon: una battaglia epica sul Centre Court

SportFair

Il 38enne Fabio Fognini, in quella che potrebbe essere l’ultima partecipazione a Wimbledon, ha dato filo da torcere al campione in carica Alcaraz, costringendolo a un match durato 4 ore e 37 minuti e conclusosi 7-5, 6-7(5), 7-5, 2-6, 6-1 per lo spagnolo. Nel calore più intenso mai registrato a Wimbledon (32‑33 °C), la tifoseria si è entusiasmata per il gioco di Fognini, sostenendolo fino all’ultimo punto.

Standing ovation e rispetto reciproco

Appena terminata la partita, Alcaraz si è girato verso il pubblico per guidare una spontaneità immensa: una standing ovation per Fognini. Lo spagnolo ha elogiato l’italiano in conferenza stampa, dicendo: “Il talento che Fabio ha è immenso… oggi ha mostrato uno dei suoi migliori tennis; un onore condividere il campo e il torneo con lui”.

“Può giocare fino a 50 anni”

Durante il quinto set, Alcaraz ha ammesso di essere colpito dalla tenuta di Fognini, dicendo a un coach, in un simpatico siparietto: “questo può giocare fino a 50 anni”. Un’affermazione che testimonia non solo la stima per le doti fisiche dell’italiano, ma anche per il suo spirito combattivo.

L’affetto familiare e un gesto per il figlio

Fognini, padre di Federico, ha organizzato la presenza del figlio a Londra. Nonostante l’emozione per l’intensa partita appena conclusa, ha chiesto ad Alcaraz la sua maglietta da donare a Federico, grande ammiratore dello spagnolo. Il gesto ha sottolineato la commovente fusione tra agonismo, famiglia e rispetto tra campioni.

Lacrime nello spogliatoio

Dopo il match – perso ma esaltante – Fognini ha confessato ai cronisti: “Ho pianto nello spogliatoio. Non mi aspettavo di giocare cinque set contro di lui… da quando ho ripreso dopo l’infortunio stavo giocando male, non vincevo… non c’era posto migliore di questo campo, contro un grande campione che rispetto tanto”.

Le sue lacrime hanno rivelato il profondo legame emotivo con la carriera, la famiglia, e il gioco stesso.

Emozioni del pubblico

Il pubblico – carico, caloroso e rispettoso – ha vissuto un mix unico di tensione, ammirazione e solidarietà. L’ovazione composta alla fine del match ha trasformato un rivale in un eroe, celebrando la bellezza dell’agonismo puro.

La partita Fognini–Alcaraz non sarà ricordata per il risultato, ma per l’anima. Un veterano che sfida l’erede, un giovane campione che mostra riconoscenza, e un figlio al centro del vero gesto umano: sport, valori, emozioni. Sarà una pagina indelebile nel racconto di Wimbledon 2025.