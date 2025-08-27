Us Open 2025: gli appuntamenti di oggi

Quarta giornata di match agli Us Open 2025. Oggi, mercoledì 27 agosto, a New York tornano in campo gli italiani Luciano Darderi e Jasmine Paolini, che se la vedranno contro Elliot Spizzirri e Iva Jovic. Grande attesa per il match del secondo turno di Mattia Bellucci, impegnato contro il numero 2 del ranking Atp Carlos Alcaraz. Ecco tutti i match degli azzurri e dove vederli in tv e streaming.

Gli US Open 2025, l’ultimo Grande Slam della stagione, sono entrati nel vivo a New York. Il torneo, che ha preso il via il 24 agosto e si concluderà il 7 settembre, sta vedendo i migliori tennisti del mondo sfidarsi sui campi in cemento del Billie Jean King National Tennis Center.

Il torneo ha superato le prime fasi e oggi si sta svolgendo il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile e femminile.

Jannik Sinner, campione in carica, ha iniziato la sua difesa del titolo con una vittoria convincente, mostrando la sua eccellente forma.

Anche il tedesco Alexander Zverev ha superato il primo turno in tre set, in una partita che si è protratta fino alle prime ore del mattino.

Sul fronte femminile, la statunitense Coco Gauff, vincitrice del torneo nel 2023, ha dovuto lottare duramente per quasi tre ore per avere la meglio sul suo avversario al primo turno.

Iga Świątek, attuale numero 1 del mondo, ha invece ottenuto una vittoria più agevole.

Tra le notizie di rilievo, si segnala l’eliminazione a sorpresa dell’ex campione Marin Cilic.

I risultati delle prime partite hanno già evidenziato alcune sfide intense e la solida performance di molti dei tennisti più attesi.

Prossimi appuntamenti e curiosità

Con il torneo che si avvia al secondo turno, l’attenzione si sposta sulle sfide imminenti che determineranno i partecipanti ai turni successivi. Le prossime giornate vedranno il prosieguo del secondo turno e l’inizio del terzo.

Ecco alcune delle novità e dei dettagli importanti di questa edizione:

Montepremi da record: L’edizione 2025 ha stabilito un nuovo record per il montepremi più alto nella storia del tennis, raggiungendo i 90 milioni di dollari. I vincitori dei singolari maschile e femminile riceveranno ciascuno 5 milioni di dollari.

Durata del torneo: Quest’anno, gli US Open si svolgono su 15 giorni, un’estensione rispetto al passato, unendosi così al Roland Garros e agli Australian Open.

Novità tecniche: Per l’edizione 2025, il sistema di video review è stato esteso a tutti i 17 campi del torneo, un passo avanti significativo per supportare i giudici nelle decisioni più difficili.