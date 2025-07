Ricomposizione corporea: la dieta cambia davvero il corpo

SportFair

Dimagrire non significa soltanto perdere peso. Sempre più studi e testimonianze mostrano come la ricomposizione corporea – cioè perdere grasso mentre si costruisce massa muscolare – sia il metodo più efficace per migliorare salute, estetica e prestazioni fisiche. Ecco come funziona, perché è più utile delle classiche diete e come metterlo in pratica con successo.

Cos’è la ricomposizione corporea

A differenza della semplice dieta ipocalorica, la ricomposizione corporea punta a perdere grasso mentre si guadagna massa muscolare. Questo perché il focus non è sul peso, ma sulla composizione: rapporto tra massa magra (muscoli, ossa, acqua) e massa grassa.

Meno perdita muscolare

Nelle diete tradizionali, si tende a perdere muscolo insieme al grasso. La ricomposizione aiuta a preservare o aumentare la massa muscolare, evitando il calo del metabolismo basale.

Aumento del metabolismo

Più muscoli significa più calorie consumate a riposo. L’aumento della massa muscolare favorisce un metabolismo più attivo

Come funziona

Si parte dall’alimentazione: un moderato deficit calorico, sufficiente a perdere grasso senza colpire la massa magra, proteine adeguate (1,6–2 g/kg) per sostenere la crescita muscolare è molto indicato.

Allenamento

Sono consigliati il Resistance training (pesi, sovraccarichi) è essenziale per stimolare ipertrofia e conservare muscolo, assieme al Metabolic Resistance Training (MRT) – circuiti a corpo libero o con pesi, ripetizioni elevate, pause brevi e tempo sotto tensione prolungato (Time Under Tension) per max EPOC ed effetti metabolici.

Benefici generali: miglior controllo glicemico, insulinico, pressione arteriosa, salute cardiovascolare, benessere psicologico, qualità del sonno e persino supporto nell’addiction (es. fumo).

Come avviare un programma efficace

Definisci obiettivi: perdita di grasso, aumento muscolare o entrambi, calcola il deficit e regola l’apporto proteico (1,6–2 g/kg) e scegli un mix di allenamento: 2–4 sessioni settimanali con sovraccarichi (forza/ipertrofia), 1–2 circuiti MRT o ad alta densità metabolica, monitora le performance: usa bilancia impedenzometriaca, foto settimanali o misure corporee.

Mantieni progressività: aumenta carichi, volume o intensità nel tempo; rivedi dieta regolarmente.

La ricomposizione corporea è una strategia efficace e salutare che punta non solo al dimagrimento, ma a trasformare la composizione del corpo. Mantiene e costruisce massa muscolare, stimola il metabolismo, ed è riconosciuta dalla comunità scientifica per i suoi benefici a lungo termine. Un approccio equilibrato in dieta e allenamento è fondamentale per chi desidera forma, salute e prestazione.

L’aumento della massa muscolare può compensare la perdita di grasso sulla bilancia, ma il corpo cambia visibilmente. È per questo che il peso da solo non è un buon indicatore dei progressi.

La Dott.ssa Elisabetta Moretti, nutrizionista sportiva, afferma che la ricomposizione corporea “È adatta a chiunque, a patto che ci sia costanza. Gli atleti possono ottimizzare i risultati, ma anche persone sedentarie che iniziano ad allenarsi beneficiano molto di questo approccio, soprattutto a livello metabolico e ormonale”.

Qual è l’errore più comune?

R: “Mangiare troppo poco o trascurare l’allenamento con sovraccarichi. Molti pensano che più cardio equivalga a più dimagrimento, ma si rischia di perdere anche massa magra e rallentare il metabolismo”.

Come iniziare: checklist pratica

Imposta un obiettivo realistico: +muscolo / –grasso

Mangia con un leggero deficit calorico (300–500 kcal)

Assumi 1,6–2,2 g di proteine per kg di peso corporeo

Allenati con i pesi 3–4 volte a settimana

Integra sessioni metaboliche (circuiti, MRT)

Dormi almeno 7 ore per favorire la sintesi muscolare

Monitora i progressi con misure, foto e forza fisica

Con l’avanzare dell’età, il rischio di sarcopenia aumenta. Preservare o aumentare la massa magra è essenziale anche per il benessere metabolico e la prevenzione di patologie croniche.

La ricomposizione corporea non è solo un nuovo trend, ma un paradigma basato sulla scienza, efficace e sostenibile per migliorare la salute e l’aspetto fisico. Il segreto sta nel guardare oltre la bilancia, adottare una strategia equilibrata tra alimentazione, forza e recupero, e seguire i propri progressi con occhi nuovi.