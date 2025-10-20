Quando lo Sport si trasforma in follia omicida

Un viaggio di ritorno interrotto, una vita spezzata: l’omicidio dell’autista del pullman dei tifosi di Pistoia, colpito da un lancio di pietra, è il monito più atroce e sconvolgente contro la barbarie che troppo spesso insozza lo sport.

La cronaca è di una semplicità disarmante e, per questo, agghiacciante: un pullman che riporta a casa i tifosi dopo una partita di basket di Serie A2 a Rieti, un agguato vigliacco sulla superstrada Rieti-Terni, un lancio di sassi e mattoni, e la morte assurda di Raffaele Marianella, il secondo autista di 65 anni. Colpito al volto da un oggetto che ha sfondato il parabrezza, il signor Marianella è deceduto per mano di quelli che, per un paradosso macabro, la cronaca si ostina a chiamare “tifosi”.

La dinamica dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, parla di un agguato pianificato, di un branco di aggressori che ha atteso il momento propizio, presumibilmente dopo che la scorta delle forze dell’ordine aveva lasciato il convoglio. Non si tratta di una rissa spontanea, di uno scontro tra opposte fazioni, ma di un attacco vile e premeditato contro persone inermi, il cui unico “torto” era quello di tornare a casa dopo aver sostenuto la propria squadra.

La vittima di questa furia cieca non era un supporter, ma un lavoratore, a pochi passi dalla pensione, colpito a morte nell’esercizio della sua professione. La sua fine tragica getta un’ombra sinistra non solo sul mondo del tifo organizzato, ma sulla sicurezza e sulla civiltà del nostro Paese. Come può un oggetto inerte, destinato a colpire un veicolo, trasformarsi in un’arma letale e colpire chi, in quel momento, rappresenta solo l’incolumità altrui? La risposta sta nella degenerazione di quello che dovrebbe essere tifo in puro atto criminale.

La notizia ha scosso profondamente la politica e il mondo sportivo. Tra le reazioni più nette e sentite, quella del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che su X ha espresso una condanna senza appello, rifiutando qualsiasi associazione tra gli aggressori e il concetto di tifo: “Ma come è possibile morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket? È sconvolgente l’assalto perpetrato questa sera vicino Rieti da delinquenti che si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. Lo sport è vita e questi criminali sono lontani anni luce dai valori sportivi. Le nostre condoglianze alla famiglia del secondo autista del pullman dei tifosi di Pistoia, colpito a morte dalla follia omicida”.

Le parole del Ministro sono un punto fermo necessario: è cruciale ribadire che chi commette tali atti non è un “tifoso violento”, ma un criminale e un assassino. La distinzione non è solo semantica, ma essenziale per isolare e colpire la radice della violenza, evitando di far ricadere l’onta di tali gesti su intere categorie di appassionati.

L’episodio di Rieti, come altre tragedie passate, impone una riflessione profonda sul concetto di sport e sull’emergenza sicurezza ad esso collegata. Lo sport, in ogni sua disciplina, è veicolo di passione, aggregazione e sani valori. Ma per una minoranza violenta e criminale, diventa un pretesto per sfogare frustrazioni e pulsioni distruttive.

Non è sufficiente l’indignazione post-evento; è necessario un impegno costante e severo da parte delle autorità, delle società sportive e di ogni singolo cittadino.

Massima Severità e Certezza della Pena: Le indagini devono portare rapidamente all’individuazione e alla condanna esemplare dei responsabili, affinché sia chiaro che la giustizia non tollererà l’impunità per atti di tale gravità. Responsabilità Sociale delle Società: Ogni club sportivo, anche nelle serie minori, ha il dovere di educare il proprio pubblico e di prendere le distanze in modo inequivocabile da qualsiasi forma di violenza, collaborando attivamente con le forze dell’ordine. Sicurezza Non Solo all’Interno: È fondamentale estendere e rendere più efficaci le misure di sicurezza e scorta non solo negli stadi o nei palazzetti, ma anche lungo le vie di comunicazione utilizzate per le trasferte.

La morte di Raffaele Marianella è il prezzo più alto e ingiusto pagato alla follia che si nasconde dietro il pretesto del tifo. È un dolore che va oltre il basket e lo sport, per toccare le corde della nostra convivenza civile. Solo con un’azione congiunta e intransigente sarà possibile onorare la memoria della vittima e restituire allo sport la sua vera natura: una festa di vita, non un teatro di morte.