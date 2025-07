Nuoto: Butini “gruppo azzurro è in buona condizione e determinato”

SportFair

Arrivati a Singapore tra il 20 e il 24 luglio gli azzurri hanno subito preso contatto con l’acqua allo Swimming Club; poi da oggi trasferimento alla Championship Arena, teatro delle gare dei campionati del mondo che partiranno domenica 27 alle 10:00 (-6h in Italia) con la prima sessione di batterie.

“Abbiamo smaltito il viaggio e stiamo assorbendo il fuso orario. La condizione generale della squadra, che da giovedì pomeriggio è finalmente al completo con gli ultimi arrivi, è buona e i presupposti per fare bene ci sono tutti – racconta il direttore tecnico Cesare Butini – Il gruppo è determinato ed entrerà nel mood della competizione con l’avvicinarsi delle gare: è positivo che ci sia un approccio graduale, perché avere troppa tensione può portare a controprestazioni”.

“Oggi pomeriggio effettueremo la riunione tecnica e scioglieremo le riserve su eventuali rinunce, ovviamente ci saranno quelle di Paltrinieri agli 800 e ai 1500: non credo che da parte nostra ce ne saranno molte, come da abitudine -prosegue il dt azzurro-. Effettuerò ulteriori valutazioni con lo staff in queste ore, rivedendo anche il programma gare e in funzione delle staffette, ma ripeto non prevedo grosse sorprese. Ci tengo, infine, a sottolineare le brillanti prestazioni degli azzurri impegnati alle Universiadi di Berlino: tredici medaglie sono tante in un contesto estremamente competitivo; ciò conferma la qualità dei nostri atleti che riescono a coniugare sport e studio, mantenendo standard estremamente alti”.