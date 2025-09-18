Italvolley maschile, il cammino ai Mondiali tra sogni e ostacoli: oggi sfida con l’Ucraina

Arrivare da campioni del mondo in carica non è mai semplice. L’Italia di Ferdinando De Giorgi si è presentata ai Mondiali 2025 con il peso e l’orgoglio di chi, appena tre anni fa, aveva riportato in patria un titolo che mancava dal lontano 1998. Un trionfo, quello del 2022, che aveva ridato entusiasmo e fiducia a tutto il movimento maschile, lanciando una nuova generazione di azzurri pronti a scrivere la storia.

Questa volta, però, il percorso si è dimostrato più tortuoso del previsto. Inserita in un girone tutt’altro che banale, l’Italia ha trovato subito pane per i suoi denti. Le prime sfide hanno messo in evidenza qualche fragilità, soprattutto nella gestione dei momenti caldi dei match, e la sconfitta con il Belgio ha rappresentato uno spartiacque doloroso. Una caduta che ha ricordato a tutti quanto la formula di questo Mondiale non lasci spazio a esitazioni: ogni partita conta, ogni set può pesare come un macigno sul cammino verso la fase a eliminazione diretta.

È in questo contesto che si è caricata di significato la sfida con l’Ucraina, trasformata in un vero e proprio dentro o fuori.

Simone Anzani, capitano e uomo d’esperienza, ha incarnato lo spirito della squadra, chiedendo concentrazione e coraggio ai compagni. Perché se è vero che il titolo di campione del mondo porta con sé pressione e responsabilità, è altrettanto vero che questa Italia ha già dimostrato di saper reagire, di poter rialzare la testa e lottare fino all’ultimo pallone.

Il cammino, fino ad oggi, è stato un mix di orgoglio e difficoltà. Non più la cavalcata trionfale del 2022, ma un Mondiale che ha messo l’Italia davanti a tutte le complessità del ruolo di favorita: l’essere osservata, studiata, temuta. Il destino azzurro si gioca ora sulla capacità di ritrovare brillantezza in attacco, solidità in ricezione e quel carattere che negli ultimi anni ha fatto la differenza.

Qualunque sarà l’epilogo, resta una certezza: l’Italvolley maschile ha aperto un nuovo capitolo della sua storia. Difendere il trono mondiale è sempre più difficile che conquistarlo, ma è in queste sfide che si misura la grandezza delle squadre. E gli azzurri, oggi come ieri, sanno di avere le carte in regola per provarci fino in fondo.