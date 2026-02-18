Il “caso Bastoni” e la polemica sulla simulazione: tra sport, tecnologia e buonsenso

La recente polemica che ha coinvolto Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha acceso un dibattito che va ben oltre il singolo episodio di campo. Al centro della discussione, una presunta “simulazione” che avrebbe tratto in inganno l’arbitro, generando proteste, analisi al rallentatore e una tempesta social.

Come spesso accade nel calcio moderno, un contatto di gioco – magari accentuato, magari interpretato in modo diverso da chi guarda – è diventato un caso nazionale. Moviole, fermo-immagine, opinioni televisive e post infuocati hanno trasformato un episodio di pochi secondi in una questione di principio.

Ma è davvero tutto così grave?

La parola “simulazione” nel calcio ha da sempre una connotazione negativa. Tuttavia, è utile fare una distinzione: esiste la truffa plateale, ma esiste anche l’accentuazione del contatto, che fa parte della dinamica del gioco.

Il calcio è uno sport di contatto. I giocatori cercano vantaggi competitivi: proteggere il pallone, guadagnare un fallo, indurre l’avversario all’errore. Non è un’invenzione moderna e non è un’esclusiva di un singolo calciatore. È un comportamento diffuso, spesso figlio della velocità del gioco e dell’interpretazione arbitrale.

Il punto centrale non dovrebbe essere la demonizzazione del singolo, ma la gestione del fenomeno. Oggi il calcio dispone di strumenti tecnologici avanzati, primo fra tutti il Video Assistant Referee (VAR). Le immagini sono nitide, i replay multipli, le angolazioni numerose. Se c’è un errore evidente, può essere corretto.

Il problema, allora, non è l’assenza di strumenti, ma la loro applicazione. In altri sport professionistici, come la National Football League (NFL) o il rugby internazionale, la revisione video è integrata con una cultura della chiarezza e della trasparenza. Nel rugby, ad esempio, il dialogo tra arbitro e TMO (Television Match Official) è spesso pubblico e comprensibile. Nella NFL le review seguono protocolli rigidissimi, con decisioni spiegate e tempi ben definiti.

Il calcio, invece, appare talvolta incoerente: episodi simili valutati in modo diverso, comunicazione limitata, interpretazioni altalenanti. Se si vuole ridurre il peso della simulazione, la strada è una sola: uniformità, professionalità, trasparenza.

Dare il giusto peso agli episodi significa anche evitare che ogni contatto diventi un processo mediatico. Se l’episodio di campo può essere discusso, ciò che è più preoccupante è la reazione fuori dal campo.

Insulti, minacce, attacchi personali: la vicenda Bastoni ha mostrato ancora una volta quanto il tifo possa degenerare nell’odio digitale. È legittimo criticare un comportamento sportivo; non è mai legittimo attaccare la persona.

Parliamo di sport, di un gioco, di un episodio arbitrale, comunque di argomenti da “bar dello sport”.

Eppure il livello dello scontro è stato tale da coinvolgere anche figure istituzionali, come il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto nel dibattito. È lecito avere un’opinione, ma forse sarebbe opportuno che chi ricopre ruoli pubblici di rilievo concentri la propria attenzione su questioni amministrative e sociali ben più urgenti, anziché sollevare inutili polveroni.

Il rischio è quello di alimentare ulteriormente la polarizzazione, dando a un episodio sportivo una dimensione che non merita.

La simulazione è un aspetto del calcio? Sì.

Va contrastata? Certamente.

È una piaga da trasformare in crociata morale? Probabilmente, sicuramente no.

Il calcio moderno dispone di strumenti per limitare gli errori che se usati con coerenza e professionalità – magari prendendo esempio da altri sport – possono ridurre polemiche e tensioni.

Ma soprattutto serve maturità collettiva: nei commentatori (“urlatori” in primis), nei tifosi, nei social e nelle istituzioni.

Perché alla fine si tratta di novanta minuti di gioco e nessuna partita, nessun episodio, nessuna “simulazione” dovrebbe mai valere più del rispetto e dell’educazione.