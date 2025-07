Dietro i riflettori: la crisi mentale degli atleti professionisti e il mito della vita perfetta

SportFair

L’immagine dell’atleta professionista è spesso carica di luccichio: sponsor, titoli, viaggi, lusso. Ma basta una confessione – come quella di Alexander Zverev a Wimbledon 2025 – per far crollare questo castello di apparenze, rivelando quanto intensa sia la pressione fisica e soprattutto quella mentale dietro quei sorrisi patinati.

Zverev svela la sua crisi

Dopo l’uscita al primo turno di Wimbledon (1 luglio 2025), Zverev ha dichiarato di sentirsi “molto, molto solo” e di aver perso la gioia per il tennis e per la vita in generale; per la prima volta, ha considerato l’ipotesi di rivolgersi a uno psicologo.

L’eco di queste parole riprende quella di Naomi Osaka ed Amanda Anisimova, che avevano già portato alla ribalta le difficoltà psicologiche dei pro.

Il lato oscuro dei riflettori

Dietro la luce puntata sui campi c’è un’esistenza fatta di eliminazioni cocenti, viaggi continui (da gennaio a novembre), scorte di boutique d’allenamento, lontananza da casa, aspettative schiaccianti e, spesso, un sistema di ranking che trasforma ogni sconfitto in un possibile “out”. È una realtà dove l’eccezione della vittoria fa sì che ogni settimana una sconfitta valga più di una brillante vittoria.

Le conseguenze sulla salute psicologica

Gli atleti, come ha detto Andrey Rublev, non soffrono per il tennis, ma con il tennis come detonatore di profonde questioni interiori, invece Aryna Sabalenka ha consigliato a Zverev di parlare apertamente di questi sentimenti prima che lo “distruggano”.

Non è solo una questione di testa: la fragilità mentale si traduce spesso in brutte performance, comportamenti fuori controllo o blocchi emotivi.

La solitudine del campione

Nonostante le vittorie a Stoccarda o Halle, Zverev ha detto di non provare più gioia né dentro né fuori dal campo.

La “vitamina” della vittoria non basta a stemperare l’isolamento che può avvertirsi anche tra migliaia di tifosi e compagni: lo ha confessato apertamente. E Novak Djokovic, in modo empatico, si è mostrato vicino a lui: “Se vuole, può” confidare con qualcuno.

Un modello fragile: pressione continua e identità monolitica

Il modello dell’atleta “carico e inarrestabile” è spesso imposto da media, sponsor, allenatori, pubblico – il tutto amplificato dalle performance social. La monodimensionalità (essere unicamente un “campione”) comprime l’identità personale. Come sottolinea Madison Keys: “una sconfitta può minare non solo un match, ma l’identità stessa”.

Riflessioni e prospettive

Normalizzare la vulnerabilità – L’apertura di Zverev, Osaka, Anisimova aiuta a rimuovere lo stigma: non è debole chi soffre, ma umano.

Supporto strutturato – Terapie psicologiche, interviste meno aggressivi, calendari con pause obbligate: tutto questo dovrebbe essere parte integrante dell’attività agonistica.

Sviluppo dell’identità – L’atleta può e deve essere più di un medagliato: studiare, leggere, coltivare relazioni profonde può alleggerire il carico mentale.

Cultura collettiva – Media e pubblico hanno un ruolo nel passare dal racconto dell’eroe invincibile a quello dell’essere umano in lotta, rispettoso del suo percorso.

La vita di un atleta professionista non è tutta “rosa e fiori”: è un equilibrio fragile tra tensione fisica – che anche il miglior preparatore sa contenere – e una tensione mentale che non sempre trova sbocchi. L’esperienza di Zverev ricorda che il successo senza il benessere interiore non regge, e che una carriera “gloriosa” rischia di trasformarsi in prigione mentale.

Ecco perché è urgente un cambio di paradigma: accogliere la fragilità come segno di forza, sostenere i percorsi di salute mentale con la stessa passione con cui si segue il punteggio, educare il pubblico e i media alla compassione. Solo così resterà spazio per calci d’inizio, ace e – soprattutto – sorrisi autentici.