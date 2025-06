Coni, Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente

SportFair

Sarà Luciano Buonfiglio il successore di Giovanni Malagò alla presidenza del Coni. Il Consiglio Nazionale Elettivo svoltosi a Roma, presso il Palazzetto polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” ha nominato il nuovo presidente del Coni, con Luciano Buonfiglio che ha ottenuto 47 voti contro i 34 di Luca Pancalli.

Classe 1950, Luciano Buonfiglio è stato più volte campione italiano di Canoa, ha partecipato a cinque Campionati del Mondo e alle Olimpiadi di Montreal del 1976. Dal 2005 è stato il presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak.

“Un saluto e un ringraziamento per tutto quello che ha fatto il presidente Malagò in questi dodici anni. Un ringraziamento a tutti coloro che mi sono stati vicini in questi mesi. Voglio sottolineare la correttezza del mio competitor Luca Pancalli, al quale va tutto il mio più affettuoso saluto. Non posso non sottolineare – ha dichiarato – i membri CIO che sono qui con noi, rappresentano un valore aggiunto per l’Italia che è protagonista nel mondo. Un abbraccio ai presidenti delle Federazioni mondiali, dobbiamo impegnarci ad arrivare nei board internazionali per rinforzare il prestigio ed essere presenti dove si decide. Dobbiamo intraprendere questo percorso, adesso non è il tempo delle parole perché ci aspettano i fatti. Eleggeremo una Giunta importante, con il senso di responsabilità che avete vi invito a votare con il cervello, prima ancora che con il cuore. Grazie a tutti”.