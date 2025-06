Come prendersi cura dei capelli quando si fa sport

SportFair

Lo sport è un elisir di benessere per il corpo, per la mente e per i capelli. Le attività cardio, in particolare, stimolano la circolazione sanguigna, e, migliorando l’apporto di ossigeno e di preziosi nutrienti al cuoio capelluto, hanno un effetto positivo sulla vitalità e sul benessere dei capelli. L’esercizio fisico contribuisce inoltre all’incremento dei livelli di serotonina, il cosiddetto ormone della felicità, contrastando gli effetti dello stress, responsabile della cauta dei capelli. Durante l’attività fisica, però, i capelli hanno bisogno di qualche attenzione in più: fattori come lo styling, il cloro della piscina, l’esposizione ai raggi UV, possono renderli aridi e sfibrati, creando danni anche piuttosto seri e spesso difficili a riparare. Eppure, per mantenerli sani, basta adottare alcuni accorgimenti: vediamo come prendersi cura dei capelli durante lo sport per preservarne la naturale bellezza.

Sport all’aria aperta: i trattamenti che fanno bene ai capelli

Allenarsi all’aria aperta, soprattutto in primavera e in estate, può mettere a dura prova il benessere dei capelli. Utilizzare trattamenti per capelli specifici aiuta a preservare la salute della chioma, garantendo una protezione completa anche nelle situazioni potenzialmente più estreme.

Nello specifico, il prodotto che non può mai mancare nella hair routine che precede lo sport, è la protezione solare per capelli: un trattamento che crea una barriera contro i raggi UV, prevenendo il deterioramento dei follicoli piliferi e l’ossidazione della cheratina dello stelo.

In questo caso, tra i principali alleati di chi fa sport c’è la linea system professional prodotti per capelli, una gamma di trattamenti completa, al giorno d’oggi disponibile anche online, grazie alla proposta variegata messa a disposizione da e-commerce specializzati come Hair Gallery. Tra gli articoli più interessanti della linea segnaliamo System Professional Solar Sun Oil, un olio per capelli con filtri UV che forma una barriera protettiva contro i raggi dannosi del sole, ma anche contro il sale e il cloro della piscina.

E se i capelli sono ormai danneggiati, niente paura: inserire nella normale hair routine una maschera, un siero o un olio ristrutturante aiuta a proteggere la cheratina e a rigenerare lo strato lipidico delle cuticole.

Sport e capelli: l’importanza dello shampoo giusto

Gli shampoo contribuiscono a preservare il benessere della fibra capillare dopo lo sport, ma trovare quello giusto può risultare tutt’altro che semplice. La scelta deve basarsi infatti sul tipo di capello e non ultimo sulle esigenze specifiche, puntando si un prodotto professionale, che possa offrire un’azione mirata e su misura.

Per esempio, in presenza di capelli secchi e disidratati, non si può prescindere dall’utilizzo di uno shampoo ad azione idratante, che, adoperato in sinergia con un balsamo e una maschera della stessa linea, può restituire ai capelli l’umidità persa sotto il sole o a causa degli sbalzi di temperatura.

Talvolta, però, i capelli possono richiedere anche lavaggi più frequenti, necessari per eliminare gli eccessi di sudore che tendono a sporcarli. L’utilizzo continuativo di shampoo non adeguati, in questi casi, può contribuire a privare la capigliatura degli oli protettivi di cui è composta, rendendola secca, soggetta al crespo e inevitabilmente più sfibrata.

Diradare i lavaggi non è la soluzione: il sudore crea un deposito di sebo e sali in eccesso responsabili rispettivamente dell’ostruzione dei follicoli piliferi e di una maggiore secchezza a carico del fusto. In questi casi, per prendersi cura della chioma è necessario adoperare uno shampoo per lavaggi frequenti, che deterge cute e capelli con un’azione mirata e dall’effetto extra delicato.

Sport: come proteggere i capelli dai danni meccanici

Durante lo sport i capelli sono sottoposti a una serie di danni meccanici dovuti a elastici, cuffie e styling aggressivi. Raccoglierli in una coda o uno chignon troppo stretti, ad esempio, tende a scatenare episodi di alopecia da trazione, che può determinare un diradamento localizzato in prossimità della corona dell’attaccatura.

Attenzione poi agli elastici: è necessario preferire quelli morbidi in tessuto a quelli con inserti plastici o metallici che, incastrandosi fra i capelli, ne favoriscono la rottura.

Negli sport acquatici, invece, è essenziale limitare lo sfregamento trai capelli e la cuffia, proteggendo le ciocche dagli attriti con un siero o una crema nutriente senza risciacquo.