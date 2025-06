MotoGp, si corre al Mugello: orari e programma

SportFair

La MotoGp torna in pista per il Gran Premio d’Italia. Da oggi, venerdì 20 giugno, a domenica 22 giugno, si corre in Italia per il nono appuntamento del Motomondiale. Si riparte dal dominio di Marc Marquez ad Aragon: lo spagnolo è il leader della classifica piloti con 233 punti, davanti al fratello Alex (201) e al compagno di squadra in Ducati Pecco Bagnaia (140).

Gp Mugello, orari e programma

Venerdì 20 giugno

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 21 giugno

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Domenica 22 giugno

Ore 9.35: MotoGP – Warm Up

Ore 14: MotoGP – gara