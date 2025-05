MotoGP Gran Bretagna, Bagnaia: “momento complicato”

SportFair

Delusione totale per Francesco Bagnaia nel weekend del GP di Gran Bretagna di MotoGP. Il ducatista, intervistato da Sky al termine della gara che lo ha visto ritirarsi dopo la caduta in gara-2, non si è nascosto: “Sono partito un po’ così alla prima partenza, ho staccato male con la frizione, ma riuscivo a trazionare. Dopo la caduta di Marc stavo andando e mi sentivo comodo, dopo la bandiera rossa ho cambiato solo una gomma e poi al rientro ho perso con tutti. Non andava più nulla. Alla 7 sono caduto come se mi fossi girato su me stesso, ma come quadro del weekend posso dire che è il peggiore della nostra moto. Fatichiamo, io fatico molto e Marc è bravo a nascondere i problemi che abbiamo. Gli ingegneri stanno lavorando per darmi quello che mi serve, ma il momento è molto complicato”.

“La GP24 va forte, la GP25 ha motore ed è forte sul dritto, ma quando serve stabilità davanti si fa fatica. Questo è un weekend complicato, i tempi di FP1 li ho fatti poi per tutto il fine settimana. Cambio e sposto parametri importanti, ma non cambia nulla” ha aggiunto.