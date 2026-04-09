Sport oltre il risultato, vincere senza perdere sé stessi

Nel cuore dell’incontro con gli atleti olimpici e paralimpici diretti verso Milano-Cortina, Papa Francesco ha offerto una riflessione che va ben oltre il mondo dello sport, toccando temi profondi della società contemporanea.

Lo sport, ha ricordato, è un linguaggio universale capace di unire, educare e ispirare. Tuttavia, proprio perché così influente, non è immune da rischi e distorsioni. Tra questi, emerge la tentazione della prestazione a ogni costo: una mentalità che spinge a superare i limiti non per passione o crescita personale, ma per raggiungere risultati immediati, anche a scapito della propria integrità. È qui che si inserisce il pericolo del doping, simbolo di una vittoria svuotata di significato.

Accanto a questo, il Papa ha richiamato l’attenzione sulla crescente commercializzazione dello sport. Quando il profitto diventa il fine principale, il gioco perde la sua autenticità e l’atleta rischia di trasformarsi in un prodotto, più che in una persona. La spettacolarizzazione, poi, contribuisce a questa deriva: l’atleta non è più visto nella sua complessità umana, ma ridotto a immagine, a numero, a performance.

Eppure, proprio in questo scenario, gli atleti hanno una responsabilità unica. Possono diventare testimoni di un modo diverso di vivere la competizione: uno spazio in cui il rispetto vale più del risultato, e la dignità personale non viene mai messa in gioco.

Il messaggio è chiaro e potente: è possibile gareggiare senza trasformare l’avversario in un nemico. Si può vincere senza umiliare e perdere senza smarrire il proprio valore. In un’epoca segnata da rivalità esasperate e successo a ogni costo, questa visione appare quasi controcorrente, ma proprio per questo necessaria.

Lo sport, allora, torna alla sua essenza più autentica: non solo competizione, ma scuola di vita. Un luogo in cui si impara che il vero traguardo non è il podio, ma la crescita come persone.

Forse è proprio questa la sfida più grande lanciata agli atleti — e, in fondo, a tutti noi: riscoprire il valore del limite, del rispetto e della verità, anche quando nessuno guarda.