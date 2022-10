L’Italia del calcio amputati nella storia! Per la prima volta ai quarti di finale ai Mondiali | FOTO

SportFair

L’Italia è tra le prime otto squadre al mondo del Calcio amputati. La vittoria sull’Iran per 1-0 e l’accesso diretto ai quarti di finale riscrive la storia di questa giovane disciplina che già era entrata nel cuore degli italiani nel 2018 come unica Nazionale azzurra maschile a partecipare ad una Coppa del Mondo. E quattro anni dopo, oggi, al Mondiale di Istanbul, l’impresa si ripete e si trasforma in favola.

La squadra italiana, fondata da Francesco Messori con un appello su Facebook per invitare ragazzi amputati a giocare con lui e poi confluita nella FISPES, centra il risultato contro una formazione iraniana ben organizzata e preparata.

La partita è equilibrata e combattuta. Gli Azzurri dominano i primi 15 minuti del primo tempo ma senza riuscire a sbloccare il punteggio. Nel secondo tempo si vedono alcune azioni pregevoli da una parte e dall’altra, ma sia il numero 1 azzurro Daniel Priami che il portiere iraniano sono bravi ad intercettare tutte le insidie alla loro porta. Quando oramai le due squadre pensavano di dover andare ai supplementari, all’ultimo secondo dei due minuti di recupero, Emanuele Padoan trova spazio tra tre giocatori per quell’assist a Lorenzo Marcantognini che sarà lungamente ricordato. Con un tocco da sotto il giocatore marchigiano firma il gol della vittoria, che è anche la sua terza rete personale nella rassegna iridata, e corre verso la panchina azzurra dove viene travolto dal giubilo e dai canti da parte di tutti i compagni di squadra e dello staff.

Oggi, giovedì 6 ottobre, la Nazionale azzurra tenterà di dire la sua anche nel quarto di finale in programma alle 13 contro l’Uzbekistan.

Le partite dell’Italia sono trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook di FISPES: https://www.facebook.com/Fispes