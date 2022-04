La grande boxe torna su Dazn: oggi la Boxing Night di Verbania

SportFair

Venerdì 22 aprile, la grande boxe torna a essere protagonista su DAZN: l’appuntamento è con la DAZN Boxing Night di Verbania.

Frutto della joint venture pluriennale tra DAZN, Matchroom Boxing Italy e OPI Since 82, l’evento si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Verbania e verrà trasmesso in live streaming a partire dalle ore 20:00 in oltre 200 territori in tutto il mondo sulla piattaforma leader globale nello streaming sportivo; successivamente, sarà possibile rivedere l’incontro on demand. (Attiva ora/Abbonati ora a DAZN a 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi)

Il ring della DAZN Boxing Night di Verbania attende l’imbattuto Ivan Zucco, pronto a sfidare Marko Nikolic per conquistare il suo primo titolo internazionale: il WBC.

Zucco (15-0 con 13 KO) che si è lasciato alle spalle la scena nazionale conquistando il titolo italiano con una vittoria in sei riprese su Luca Capuano ad aprile e difendendolo con una vittoria in tre round contro Ignazio Crivello nella sua Verbania lo scorso luglio, ha esteso la sua serie di vittorie per KO battendo in quattro riprese su Giorgi Gujejiani a dicembre, la tredicesima vittoria prima del limite in 15 incontri. Venerdì sera, l’avversario Nikolic (28-1 con 12 KO) cercherà di fermare l’ascesa dell’italiano: questo sarà il suo quarto match con un titolo in palio e il trentesimo professionistico.

Nella riunione di Verbania, l’imbattuto romano Mirko Natalizi (11-0 con 7 KO) combatterà contro il tedesco Rico Mueller (28-4-1 con 19 KO) sulla distanza delle dieci riprese. In palio, il vacante titolo internazionale silver WBC.

Nel sottoclou saliranno sul ring anche Francesco Grandelli (15-1-2 con 3 KO) contro il britannico Kane Baker (17-8-1 con 1 KO) sulla distanza delle dieci riprese nella categoria dei pesi piuma, Samuel Nmomah (16-0 con 5 KO) che affronterà Fouad El Massoudi (17-17-1) sulla distanza delle 8 riprese nella categoria dei pesi superwelter. Inoltre, ci saranno incontri sulle sei riprese per Mauro Forte (peso piuma, 16-0-2 con 6 KO), Joshua Nmomah (peso medio, 10-0 con 3 KO), Giovanni Sarchioto (peso medio, 2-0 con 2 KO) e Voldy Toutin (peso mediomassimo, 1-0).

Per la manifestazione, DAZN scende sul ring con una grande produzione, trasmettendo la serata in live streaming e in modalità on demand in oltre 200 territori in tutto il mondo, per 3 ore di diretta. Ad aprire il main event della DAZN Boxing Night di Verbania, ci sarà anche il rapper italiano Massimo Pericolo che canterà “DEBITI” prima dell’entrata sul ring di Ivan Zucco.

La telecronaca è affidata alla coppia formata da Giacomo Brunelli e dall’ex campione mondiale WBU e campione europeo dei pesi welter Alessandro Duran.

In attesa dell’evento sono già disponibili su DAZN, nella sezione dedicata alla boxe, contenuti esclusivi con i pugili italiani protagonisti della serata di venerdì 22 aprile. In particolare, il documentario in tre puntate “Bet on me: Black Panther” dedicato al pugile italiano Samuel Nmomah.