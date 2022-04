Casio Pro Trek: presentato un nuovo modello realizzato in bioplastica | FOTO

SportFair

Casio presenta un nuovo modello della collezione di orologi per l’outdoor PRO TREK. Il nuovo PRW-61 è il primo orologio Casio a essere realizzato con la bioplastica derivata da materie biologiche rinnovabili.

La bioplastica, derivata da risorse rigenerabili, richiama molta attenzione come materiale che può contribuire a ridurre l’impatto ambientale contenendo le emissioni di CO2.

Il PRW-61 è il primo orologio Casio a utilizzare la bioplastica per la cassa, il cinturino e il fondello. La bioplastica ecologica è prodotta usando materiali derivati dai semi di ricino, dal mais e da altre materie prime. Casio è orgogliosa di utilizzare questo nuovo materiale per la sua linea di orologi per l’outdoor PRO TREK, dedicata agli amanti della natura.

Il modello mantiene la sua caratteristica praticità grazie al triplo sensore (bussola digitale, barometro/altimetro e termometro digitali), al sistema Multiband 6 per la ricezione delle onde radio da 6 stazioni di trasmissione in tutto il mondo, al sistema Tough Solar che garantisce un’alimentazione solare per queste funzioni e a molto altro ancora. Per garantire la massima leggibilità l’orologio è dotato di indici a barra tridimiensionali per indicare l’ora e la direzione e altri dati, oltre che di fessure nel cinturino sopra e sotto il quadrante che fungono da guide per leggere velocemente il punto cardinale indicato dalla lancetta dei secondi.

Nell’ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile, Casio è impegnata a realizzare una serie di iniziative a tema ecologico, tra cui il passaggio dalla plastica alla carta riciclata per il packaging del PRW-61. Casio, inoltre, contribuirà alla creazione di un’economia circolare utilizzando materiali sostenibili anche per altri modelli di orologi.