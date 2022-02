Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero, paura nel calcio: distrutta la McLaren da 600.000 dollari, grave incidente per Paulinho [VIDEO]

SportFair

Momenti di grande paura per il mondo del calcio. Si è verificato un grave incidente che ha coinvolto Paulo Henrique Soares dos Santos, meglio conosciuto come Paulinho, calciatore brasiliano che indossa la maglia dello Shanghai SIPG. Il centrocampista si trovava in vacanza in Brasile, in compagnia della moglie, il brasiliano ha perso il controllo della sua McLaren da 600 mila dollari e si è schiantato contro un albero. Fortunatamente la coppia non ha riportato problemi dal punto di vista fisico, ma i danni per l’auto rischiano di diventare costosissimi. La causa dell’incidente sarebbe la strada bagnata, il calciatore ha smentito un eccesso di velocità: “la gente sostiene che stavo guidando a 177 km/h (110 mph), ma, se fosse vero, non sarei qui per raccontare la storia”.

Il calciatore e i dettagli dell’incidente

Paulo Henrique Soares dos Santos, meglio conosciuto come Paulinho è un calciatore brasiliano classe 1994, gioca nel ruolo di centrocampista. Può disimpegnarsi bene da centrale ma, durante la carriera, è stato impegnato anche nei ruoli di mezzala a destra e a sinistra. E’ un calciatore completo in grado di aiutare la squadra in entrambe le fasi del gioco, in impostazione e in fase di contenimento. Al suo arrivo in Spagna si paragonò addirittura a Messi. E’ cresciuto nelle giovanili del Bahia, poi l’esordio in prima squadra. Si trasferisce in Spagna, prima al Cordoba e poi al Cadice. Cambia tante maglie negli anni successivi: Eldense, Beira-Mar, Santa Clara, Farense e Portimonense. La grande occasione arriva con la chiamata del Porto. Si trasferisce in Cina, prima all’Hebei, attualmente è un calciatore dello Shanghai SIPG. Il suo patrimonio è stimato in 12 milioni di dollari. Si è permesso il lusso di comprare un’auto costosissima: una McLaren 600LT dal prezzo di partenza di 240.000 dollari. Secondo la stampa estera, il gioiello è valutato complessivamente 680.000 dollari. Secondo le informazioni le dinamiche dell’incidente sarebbero chiare: Paulinho ha perso il controllo dell’auto sull’asfalto bagnato, è salito sul marciapiede sull’erba ed è andato a sbattere contro un albero. Fortunatamente senza conseguenze per lui e la moglie. Il calciatore è un appassionato della sua auto, ma i danni sono veramente importanti: “sarebbe troppo costoso importare le parti”. Nessun problema, l’alternativa è quella di comprare un’altra auto: “stiamo già guardando un’altra McLaren. Abbiamo foto e video di un modello che ci piace”. La conferma arriva anche dalla moglie: “gli piaceva molto quell’auto e sogna di comprarne un’altra”.