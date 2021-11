Kenshō, varato il nuovo megayacht di 75 metri di Admiral: lusso ed eleganza per un’esperienza unica in mare [FOTO]

SportFair

E’ stato varato Kenshō, il nuovo mega yacht da 75 metri della flotta Admiral, flagship brand di The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso attivo nella costruzione e nel refit di yacht e navi oltre 100 metri.

Kenshō è un progetto curato direttamente dall’armatore, che ridefinisce i confini di spazio, distribuzione e lusso sui superyacht. Le sfide tecniche sono affrontate con soluzioni funzionali e al tempo stesso poetiche. Kenshō è l’emblema di qualcosa di nuovo, personale e rivoluzionario. Kenshō fluisce. È la rappresentazione fisica di una visione ispirata e personale che fornisce un’esperienza ottimale di viaggio in mare.

“Kenshō integra le migliori idee del design residenziale e del design della nautica per creare una nuova qualità della vita in mare”, afferma l’Armatore.

“Grazie al Kenshō confermiamo con orgoglio il nostro know-how e le nostre specifiche competenze nella costruzione di mega-yacht di tanta innovazione e bellezza” – ha concluso Giovanni Costantino, Founder & CEO di The Italian Sea Group. – “Questo motor-yacht rappresenta un ulteriore successo che afferma la nostra sinergia con professionisti internazionali. Lavorare ad un capolavoro così ricco di dettagli e ricerca è stata una meravigliosa esperienza per tutti noi.”

Coerente e straordinaria, l’identità di Kenshō è un invito a vivere la nautica in modo diverso. Il lavoro rivoluzionario sulle configurazioni architettoniche è ciò che ha dato a Kenshō le sue qualità uniche:

Soffitti interni alti 2,7 m

Una piscina di 22,3m posizionata sulla spiaggetta a poppa, a livello del mare per viste mozzafiato

Forme e finiture morbide e organiche ispirate alla natura sono un motivo persistente in tutto lo yacht, garantendo a Kenshō la sua forte identità

Le cabine guest profonde 7m, hanno zone bagno con un layout unico

Una spaziosa master suite di 13 m, a tutto baglio può essere usata sia aperta sia in versione più raccolta

Un ampio ma intimo main deck è dedicato alla condivisione di momenti preziosi, tra comfort, lusso e ambiente familiare

Un’ampia vista sull’orizzonte, grazie ai baluardi abbassati, vetri a tutta altezza ed arredi esterni custom.

Il ponte superiore è dedicato ad un’importante zona living attraverso il ricollocamento della timoneria

Un’esperienza unica sul sun deck

Progettato per incontri sul mare dalle ricche emozioni sensoriali, l’arte e l’alta artigianalità sono presenti in ogni momento dell’esperienza a bordo del Kenshō.

Ispirati alla natura, nobili materiali vengono trasformati in forme arrotondate ed organiche. Dai suoi esterni sino ai suoi interni la narrativa è coerente, fluida e contemporanea. Teak, Marmo, Onice, Seta, Lana, Bronzo e Vetro, un vario insieme di materiali combinato in un’espressione profondamente poetica e personale. Il risultato è un nuovo yacht fatto di storia, tradizioni, valori, miti, e racconti.

Per trasformare in realtà il concetto del Kenshō, l’armatore ha formato una perfetta combinazione di grandi nomi e neofiti del settore per concretizzare la propria visione.

Il team di design di Azure Yacht Design (NL), archineers.berlin (DE) e Agence Jouin Manku (FR) hanno osato oltre la loro immaginazione. Incoraggiati dalla passione e l’inventiva del cliente, hanno progettato e presentato un layout unico e rivoluzionario che offre un nuovo standard di funzionalità.

Technical Marine UK ha supervisionato il progetto per conto dell’amatore fin dall’inizio, in qualità di Project Manager e Technical Surveyor. Insieme, il team dona una forma nuova ai codici prestabiliti della nautica.

M/Y Kenshō possiede un innovativo sistema di propulsione “diesel-elettrico”, con motori elettrici a magneti permanenti che garantiscono un’alta efficienza ed una forte potenza, con volumi limitati.

Il design è stato sviluppato dando molta importanza all’aspetto ambientale, non solo nel rispetto della notazione “ECO” dell’Ente di Classifica, fornendo al sistema di propulsione cinque generatori a velocità variabile, tutti muniti di sistemi antiparticolato per ottimizzare il consumo a qualsiasi regime e ridurre le emissioni nell’atmosfera.

Lo scafo è stato sviluppato minimizzando la resistenza attraverso l’uso della propulsione azimutale ed alette di stabilizzazione retraibili. Kenshō sarà disponibile per il charter da parte della principale società di superyacht Y.CO nel Mediterraneo nell’estate del 2022.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE