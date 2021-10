eFootball 2022 (PES), il lancio è disastroso: Messi e Cristiano Ronaldo sono deformati [FOTO]

SportFair

I campionati di calcio sono entrati nella fase calda e, da oggi, è iniziata ufficialmente anche la stagione dei videogiochi: il nuovo Pes è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il gioco è gratuito, ma sono arrivate tantissime critiche e commenti non proprio positivi. Il nome è diventato eFootball 2022, è possibile scaricarlo gratuitamente dal proprio store digitale. Al momento la versione contiene nove club: Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Manchester United, Arsenal, Corinthians, Flamengo, Sao Paulo e River Plate.

Le squadre possono essere utilizzate solo nella versione Match e sono disponibili solo sei stadi. Si tratta, insomma, di una versione Demo. E’ stato programmato un aggiornamento per l’autunno con nuove funzionalità, ma principalmente dovrà essere migliorata la grafica. I primi feedback non sono stati di certo positivi, sono stati segnalati una serie di errori tecnici e grafici. I volti dei calciatori sono deformati, in particolar modo Messi e Cristiano Ronaldo sono inguardabili. In alto la FOTOGALLERY con le immagini dal web.