Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: il Foro Italico apre le porte al pubblico, che potrà assistere agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, quarto Masters 1000 della stagione.

Sono due gli italiani ancora in gara al torneo di Roma e oggi scenderanno in campo davanti al loro pubblico, per gli ottavidi finale. Se, adesso, in campo c’è Novak Djokovic, numero 1 al mondo, alle 12.00 l’attenzione sarà tutta focalizzata sulla sfida Berrettini-Tsitsipas.

Sonego scenderà in campo, invece, nel tardo pomeriggio e dovrà fare i conti con Thiem. Per quanto riguarda le donne, occhi puntati sulla numero 1 al mondo Barty.

Il programma delle parite di oggi agli Internazionali d’Italia

Torneo maschile

10.00 Djokovic-Davidovich Fokina

10.00 Opelka-Karatsev

12.00 Berrettini-Tsitsipas

13.00 Shapovalov-Nadal

14.30 Zverev-Nishikori

16.00 Bautista-Rublev

19.00 Thiem-Sonego

Torneo femminile

10.00 Alexandrva-Pegula

10.00 Gauff-Sabalenka

11.30 Barty-Kudermetova

11-30 Krejcikova-Swiatek

11.30 Podoroska-Martic

13.30 Pliskova-Zvonareva

15.00 Ostapenko-Kerber

18.00 Muguruza-Svitolina