L’invidia, che brutta bestia! Diletta Leotta e Can Yaman, una coppia destinata ad essere criticata per sempre

La love story dell’anno, il gossip più pazzo degli ultimi mesi, è quella di Diletta Leotta e Can Yaman. La sexy giornalista sportiva siciliana è da poco fidanzata con l’attore turco amatissimo dalle italiane. Non mancano però le critiche! Tante le fan invidiose del bellissimo attore sperano e sognano che i due non abbiamo vita lunga assieme, ma a lasciare di stucco sono le ‘indagini’ folli che si fanno in alcuni programmi televisivi.

I fotomontaggi

Oggi pomeriggio, a Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso ed i suoi ospiti hanno analizzato una foto postata da Can Yaman sui social qualche giorno fa. La foto mostra un regalo pazzesco fattogli da Diletta Leotta, Cassius, un cavallo bianco. Cosa è emerso? Per parecchio tempo si è discusso di qualche presunto ritocco o forse ancora qualche fotomontaggio nella foto. Sembra più un aggrapparsi a qualcosa di inesistente, pur di avere un motivo per parlare della nuova coppia.

L’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta

I due sono stati pizzicati insieme dai paparazzi prima di uscire allo scoperto sui social. L’attore turco, che tante fan sognavano di vedere insieme all’attrice che interpreta Sanem in DayDreamer, ha scelto una italiana, dal cuore caldo, da sicula che si rispetti. Star qui a fare pronostici, ad aggrapparsi alla maglia semi-trasparente di lei, o alle storie Instagram di lui, per cercare uno scoop che non è più scoop è davvero stupido.

I due, essendo personaggi pubblici, sono più che consapevoli che sono destinati ad avere ben poca privacy, ma andare a cercare scoop dove non ci sono, inventarsi folli teorie ormai stanca anche i più pettegoli.

Una coppia destinata ad essere criticata per sempre

Nessuno poteva mai immaginarsi che Can Yaman e Diletta Leotta avrebbero un giorno formato una coppia, ma in quanti pensavano che Belen Rogriguez si sarebbe sposata con un giovane ballerino napoletano, ‘rubando’ il fidanzato ad Emma Marrone, facendo con lui anche un figlio, per poi separarsi? L’amore è imprevedibile, è bello, è unico! Diletta Leotta e Can Yaman, però, sono destinati a ricevere critiche all’infinito: è un po’ il prezzo da pagare per essere famosi, giovani e bellissimi! E’ l’invidia che fa parlare le persone, eppure, dopo un anno difficile come il 2020, caratterizzato dalla pandemia da coronavirus, avremmo dovuto imparare qualcosa in più.

Lei

Nata ad agosto del 1991 a Catania, Diletta Leotta, che da giovane ha praticato nuoto per diverso tempo, già a 17 anni ha mosso i suoi primi passi nel mondo del giornalismo e della tv, collaborando con Antenna Sicilia per una trasmissione di calcio. Il suo destino era già scritto e piano piano si fa sempre più strada fino ad arrivare prima a Mediaset, su La5 e poi a Sky. Dopo l’esperienza a Sky è passata a Dazn e, intanto, è stata co-presentatrice del Festival di Sanremo e ha iniziato anche una collaborazione in Radio con Radio 105. Purtroppo, si è tanto parlato di lei a seguito di uno scandalo hot: Diletta Leotta è stata hackerata e diverse sue foto intime sono state diffuse in rete. Lei è riuscita comunque a restare sempre a testa alta. Per quanto riguarda le questioni di… cuore, prima di iniziare la storia d’amore con Can Yaman, Diletta è stata legata sentimentalmente a Matteo Mammì e al pugile Daniele Scardina. Nonostante le critiche, che si sia sottoposta a chirurgia estetica o meno, Diletta Leotta è comunque una ragazza bellissima.

Lui

Nato ad Istanbul a novembre del 1989, Can Yaman, che già al liceo italiano della sua città si è fatto notare per essere uno degli studenti più promettenti, si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe nel 2012, solo nel 2014 è iniziata la sua carriera di attore: mentre lavorava come praticante procurate ha deciso di volersi dedicare alla sua passione per la recitazione. Il successo è arrivato nel 2017 con la serie televisiva Bitter Sweet e con il suo ruolo di Can Divit in DayDreamer ha raggiunto proprio l’apice del successo. Can Yaman parla 5 lingue: turco, italiano, inglese, spagnolo e tedesco.

Che si vivano il loro amore

Un’accoppiata, dunque, che promette bene! Per molti la storia d’amore tra Diletta e Can non durerà a lungo, per altri, invece potrebbero addirittura metter su famiglia. Prevedere il futuro è impossibile, ma i due meritano rispetto e soprattutto meritano di viversi questo amore, breve o duraturo che sia, senza che vengano minuziosamente esaminate al telescopio le foto pubblicate sui social.