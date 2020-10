È stato varato oggi CROCUS, motoryacht di 48 metri della flotta Admiral, il flagship brand di The Italian Sea Group, uno tra i player più riconosciuti a livello internazionale nel settore della nautica di lusso, attivo nella costruzione e refit di motoryacht e navi fino a 100 metri.

CROCUS, progettato con l’intento di ricreare un lusso discreto e minimalista, si basa sul design del modello Admiral ATOS, riconosciuto per le prestazioni tecniche e le ampie aree ospiti, pur rimanendo sotto i 500GRT. In particolare, il design di CROCUS è stato sviluppato per facilitare il contatto diretto con il mare tramite il beach club, i ponti ed il layout di tutti gli ambienti. Gli esterni sono proporzionati per creare un appeal calmo ma distintivo; la silhouette è molto pulita e tutti i componenti di bordo sono stati studiati nel minimo dettaglio. Corrimano in teak con una striscia di legno wenghè a contrasto, finiture opache e lucide, vetri flash e code di poppa altamente geometriche conferiscono alla forma complessiva dello yacht un’atmosfera estremamente elegante. Crocus ha 4 ponti principali. Tutte le aree di poppa, tra cui il sundeck (100 mq) e il beach club, sono molto spaziose, versatili e totalmente dedicate alle esigenze dell’armatore. Le zone a prua sono dedicate ai vani tecnici e al garage esterno dove si possono posizionare tender fino a 7 metri e toy di ogni genere.

Il main deck ospita la camera armatoriale, una zona pranzo molto ampia e la cucina mentre il ponte inferiore ospita le restanti 4 cabine. Sul ponte superiore c’è un altro salone molto vivibile. Oltre a queste grandi aree ospiti, nel lower deck vicino al beach club ci sono anche importanti zone di stockaggio e aree dedicate all’equipaggio. Gli interni sono stati progettati per riflettere un mood rilassato in cui ogni dettaglio è creato per esprimere composizione geometrica e proporzioni bilanciate. I colori e i materiali sono senza tempo, intramontabili, scelti con cura per trasmettere il classico “sapore di casa”. I forti contrasti tra colori scuri come il marrone e chiari tra cui bianchi brillanti, grigi morbidi e accenti zafferano, combinati con legno di ebano tropicale, marmo statuario, alcantara e tessuti di alta qualità ma contemporaneamente casual, donano agli interni uno stile ultra moderno e contemporaneo. La consegna di CROCUS è prevista entro fine 2020.