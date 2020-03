La gentilezza del rosa, la freschezza dell’azzurro, la grazia del verde e il calore tenue del giallo. I colori pastello sono la tendenza moda Primavera Estate 2020 che spicca dalle sfilate di New York, Londra, Parigi, Milano. Le sfumature più tenui arrivano dopo un anno di tinte accese, anche fluo: ci ricordano le nuance dolci e delicate dei macarons, rese ancora più romantiche da quei tessuti leggeri come il voile, l’organza e il raso. La moda 2020 propone una palette cromatica ricca di pastelli, ideale anche nella versione total look: l’effetto finale è deciso seppur si mantiene intatta quella nota di eleganza, tipica delle sfumature più tenui. Il tema non riguarda solo i capi, ma anche gli accessori, dove l’effetto “candy ” è assicurato.

All’interno di questo tema ritroviamo tutto lo spirito romantico e girly del marchio Motivi che da sempre guarda con il cuore tutte le donne che si rispecchiano nei valori del brand. I colori pastello vengono proposti in chiave romantica ma anche più grunge e decisa. Tante le proposte in similpelle, come l’intramontabile chiodo effetto cangiante da sdrammatizzare abbinandolo a mini dress flower print. Sempre in similpelle Motivi propone blazer e pantaloni dal taglio classico e shorts ampi da abbinare a micro-pull con maxi balze e rouches. Non possono certo mandare le mini gonne da portare con camicie e denim jacket che direttamente dagli anni 90 sono tornate a conquistare i guardaroba delle ragazze più attente alle tendenze dettate dalle passerelle ma anche dai look proposti dallo streetsyle e

dal mondo social.

Un mix&match di stili che accostati nel modo giusto daranno vita a look originali, inediti e mai scontati.

