Il mondo dello sport si sa, è importantissimo per diversi aspetti della vita quotidiana. Può essere uno svago, una passione, ma anche un mezzo per veicolare messaggi importanti come in questo momento difficile per il nostro Paese azzoppato dal Coronavirus. Proprio in questo momento di bisogno, alcuni dei personaggi più influenti in campo sportivo, sono scesi in campo con una campagna di sensibilizzazione molto significativa: “Distanti ma uniti“.

Questo il messaggio veicolato attraverso foto pubblicate sugli account social di fenomeni del calibro di Belinelli, Fognini, Valentino Rossi, Bonucci, Bebe Vio e tanti altri. Personaggi molto seguiti, tenuti in considerazione dai giovani d’oggi che sinora hanno forse un po’ preso sotto gamba la situazione. Uniti dunque nel combattere il Coronavirus, distanti per evitare che il contagio prosegua inesorabile come nelle ultime settimane.

