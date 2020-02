L’elettrificazione è una grande opportunità per offrire ai Clienti un nuovo modo di concepire la mobilità e PEUGEOT ha già dimostrato concretamente il suo impegno in tale direzione con l’introduzione sul mercato di 6 nuovi modelli con la spina, 100% elettrici o plug-in hybrid.

Le versioni 100% elettriche di Nuove 208 e SUV 2008, oltre ad avere libero accesso nei centri città anche in occasione dei blocchi alla circolazione per inquinamento atmosferico, hanno il vantaggio di poter essere guidate anche dai NEOPATENTATI: una grande opportunità per chi, come loro, si avvicina per la prima volta alla guida di un’automobile e, sempre più spesso, dimostra una grande attenzione per i temi del rispetto dell’ambiente.

Per l’occasione, PEUGEOT Italia ha realizzato in collaborazione con Free2Move Lease un piano a loro dedicato che prevede un noleggio a lungo termine di 12 mesi con un anticipo contenuto e, nel caso di Nuova e-208 Allure, una rata di 199 euro comprensiva di assicurazione RC, antifurto con polizza incendio e furto ed assistenza stradale h24.

Le nuove generazioni sono spesso molto interessate alle innovazioni tecnologiche e hanno una certa predisposizione a guidare il cambiamento. È sotto gli occhi di tutti l’attenzione che i giovani stanno mettendo sui temi del rispetto e della protezione dell’ambiente e PEUGEOT gioca un ruolo da protagonista in questa fase di forti cambiamenti. L’elettrificazione della mobilità è quindi per le nuove generazioni una grande opportunità e questa tipologia di alimentazione aggiuntiva, rispetto a benzina e Diesel, rappresenta per loro un elemento di grande interesse. Le Nuove PEUGEOT 208 e SUV 2008 in versione 100% elettrica rappresentano lo stato dell’arte della tecnologia oggi disponibile ed esaltano ancor più l’esperienza che si può provare alla guida di un’auto, grazie ad un insieme di sensazioni uniche che è quasi difficile descrivere.

Oggi i NEOPATENTATI italiani hanno l’opportunità di guidare il cambiamento a bordo di nuove PEUGEOT e-208 ed e-2008 perché entrambi i modelli sono conformi alla normativa italiana in materia. Questo rappresenta una grande opportunità per le nuove generazioni di guidatori che possono così diventare ancor più ambasciatori della transizione energetica della mobilità a bordo di due modelli del Leone che si sono fatti subito apprezzare dai Clienti italiani.

Per l’occasione, PEUGEOT Italia ha realizzato un’offerta loro dedicata grazie al supporto di Free2Move, brand di Groupe PSA dedicato alla mobilità. La Casa del Leone offre ai Clienti neopatentati italiani la possibilità di mettersi alla guida delle nuove versioni 100% elettriche di 208 e 2008 con la formula del noleggio a lungo termine di 12 mesi con 15.000 km inclusi. Nel caso di Nuova e-208 Allure, ad esempio, il piano prevede un anticipo contenuto in 2.550 euro ed 11 canoni mensili di 199 euro, a fronte dei quali, oltre all’uso dell’auto, si avrà diritto anche ad assistenza stradale H24, Copertura assicurativa RCA, Antifurto con polizza Incendio e Furto. Zero vibrazioni, zero rumori, zero odori, zero emissioni inquinanti e zero cambi di marcia ma anche zero limitazioni per i neopatentati.

