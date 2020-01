Concluso un 2019 da record, con 38.273 auto immatricolate e con una quota di mercato del 2%, Suzuki Italia punta nel 2020 a conquistare nuovi Clienti con una gamma completa di modelli dotati tutti di tecnologia Hybrid. Protagoniste assolute di questa offensiva di prodotto sono le nuove Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid, che debuttano sul mercato spinte dall’inedito motore 1.4 BOOSTERJET HYBRID, progettato per esaltare le prestazioni ed il rendimento del sistema ibrido, minimizzando i consumi e le emissioni.

Nel cuore del mercato

La tecnologia Suzuki HYBRID di VITARA e S-CROSS impiega una tensione operativa di 48V e fornisce uno straordinario supporto al motore termico nelle fasi di accelerazione e ripresa, vantando anche eccezionali capacità di rigenerazione delle batterie agli ioni di litio in fase di rallentamento. Il risultato complessivo porta ad una riduzione media del 20% dei consumi e delle emissioni sul ciclo combinato e del 25% sul ciclo urbano (valori NEDC correlato, basati su prove WLTP) rispetto al precedente motore 1.4 BOOSTERJET.

VITARA HYBRID e S-CROSS HYBRID si collocano tra i modelli più efficienti delle rispettive categorie risultando competitive in fatto di consumi e costi di gestione anche con le rivali diesel, senza il rischio di subire blocchi della circolazione e anzi beneficiando di tutti i vantaggi, fiscali e amministrativi, previsti per le vetture ibride. Con questi due lanci, la Casa di Hamamatsu si pone all’avanguardia nella diffusione della tecnologia ibrida nei segmenti in maggior crescita nel mercato.

La gamma VITARA HYBRID

VITARA HYBRID è proposta sia con trazione anteriore sia con trazione integrale 4WD AllGrip Select, in abbinamento a un cambio manuale a sei marce. Gli allestimenti disponibili sono tre: Cool, Top e Starview. La dotazione di serie è incredibilmente completa sin dalla versione d’accesso, secondo la filosofia Suzuki “Tutto di serie, senza sorprese”. Sull’intera gamma sono standard tutti i più avanzati dispositivi di guida semi-autonoma: la funzione “attentofrena” (frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedone), i sistemi “guidadritto” (avviso superamento e mantenimento corsia), “restasveglio” (monitoraggio colpi di sonno in caso di sbandamento), “occhioallimite” (riconoscimento segnali stradali con riproduzione nel quadro strumenti), “guardaspalle” (monitoraggio angoli ciechi con spia gialla nello specchietto e avviso acustico), “vaipure” (monitoraggio angoli ciechi in uscita in retro dal parcheggio) e il cruise control adattativo (mantenimento distanza di sicurezza automatico). Ad accomunare tutti gli esemplari ibridi sono nuovi fari a LED con un profilo azzurro all’interno del gruppo ottico, che rinnova l’estetica del profilo frontale dell’auto.

Ricca anche la dotazione di serie in termini di comfort fin dall’allestimento COOL: climatizzatore automatico, display touchscreen da 7”, quadro strumenti a colori con schermo My Drive 4.2”, Bluetooth®, compatibilità Android Auto®, Apple CarPlay® e MirroLink®, videocamera posteriore, sensori luce e pioggia, sedili anteriori riscaldati e regolabili in altezza (lato guida e passeggero), bracciolo centrale con vano portaoggetti, volante regolabile in altezza e profondità, fendinebbia, vetri privacy, 7 airbag, Cerchi in lega da 17”.

Le versioni TOP e STARVIEW dispongono, inoltre, di sedili in materiale pregiato, keyless start, keyless entry, scheda navigatore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, orologio analogico centrale in plancia, retrovisori con ripiegamento elettrico e cerchi con verniciatura BiColor. Sulla nuova VITARA HYBRID STARVIEW è infine presente anche il tetto apribile in vetro. I prezzi di VITARA HYBRID partono da 24.200 Euro per la versione COOL con trazione anteriore e da 26.400 Euro per la versione COOL 4WD AllGrip.

In occasione del lancio e fino al prossimo 31 marzo, VITARA HYBRID è disponibile con una promozione di 2.500 Euro, non vincolata ad alcun finanziamento. A questa promozione si possono sommare 750 Euro, in caso di permuta o rottamazione, portando il prezzo di VITARA HYBRID a 20.950 Euro.

La gamma S-CROSS HYBRID

Anche S-CROSS HYBRID è disponibile sia con trazione anteriore sia con trazione integrale 4WD AllGrip, entrambe con cambio manuale a sei marce. I livelli di allestimento disponibili in abbinamento alla tecnologia ibrida sono due: Cool e Starview. Di serie su tutta la gamma il sistema “attentofrena” (frenata automatica d’emergenza) e il cruise control adattativo, che garantisce il mantenimento automatico della distanza di sicurezza.

Ricca anche la dotazione di serie in termini di comfort fin dall’allestimento COOL: climatizzatore automatico bi-zona, display touchscreen da 7”, Bluetooth®, compatibilità Android Auto®, Apple CarPlay® e MirroLink®, videocamera posteriore, sensori luce e pioggia, keyless start e keyless entry, sedili anteriori riscaldati e regolabili in altezza (lato guida e passeggero), bracciolo centrale anteriore e posteriore, volante regolabile in altezza e profondità, fari full LED, fendinebbia, vetri privacy, 7 airbag, Cerchi in lega da 17”, retrovisori ripiegabili elettricamente. La versione STARVIEW dispone, inoltre, di sedili in materiale pregiato, scheda navigatore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cerchi con verniciatura BiColor e naturalmente, tetto apribile in vetro.

I prezzi della gamma S-CROSS HYBRID partono da 24.490 Euro per l’allestimento COOL con trazione anteriore e da 26.690 Euro per S-CROSS HYBRID COOL 4WD AllGrip. In occasione del lancio e fino al prossimo 31 marzo, S-CROSS HYBRID è disponibile con una promozione di 3.500 Euro, non vincolata ad alcun finanziamento e senza necessità di permuta o rottamazione, che porta il prezzo a 20.990 Euro.

Sempre al lancio, è disponibile una serie speciale a tiratura limitata Launch Edition, sviluppata sulla base dell’allestimento COOL e arricchita da sensori di parcheggio anteriori e posteriori, navigatore e cerchi in lega BiColor. Tale versione ha un listino pari a 25.190 Euro e accede a tutte le promozioni previste per il modello.

Suzuki, tradizione e innovazione dal 1909

Suzuki Motor Corporation è uno dei principali costruttori mondiali di automobili, motocicli e motori fuoribordo. Nel settore automobilistico l’Azienda è attualmente all’8° posto nella classifica mondiale delle vendite (fonte JATO), con oltre 3 milioni di vetture prodotte all’anno, ed è leader sul mercato giapponese nei segmenti Keicar e Passenger car.

L’Azienda nasce nel 1909 da un’idea imprenditoriale di Michio Suzuki, che, nella cittadina di Hamamatsu, in Giappone, costruisce uno stabilimento per la produzione di telai tessili. Nel 1920 l’Azienda viene profondamente riorganizzata al fine di intraprendere il cammino industriale su scala internazionale, prendendo il nome di Suzuki Loom Manufacturing Co. Nel 1954 l’Azienda diviene Suzuki Motor Corporation Ltd e l’anno seguente, nel 1955, nasce Suzulight la prima automobile a marchio Suzuki, seguita nel 1970 da Jimny serie LJ10, il primo 4×4 compatto.

Da allora in avanti, l’attività industriale nei differenti settori ha proseguito il suo incessante cammino di crescita, anche nei settori dei motocicli e dei motori marini fuoribordo puntando su valori quali l’affidabilità, il design e l’innovazione.

