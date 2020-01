Il nuovo anno porta con sé tante grandi novità, soprattutto per gli amanti del tennis: Prestige Graphene 360+ è la nuova serie di racchette lanciata da HEAD, precisa e impeccabile, il modello più preciso mai realizzato finora, consigliata dal tennista ATP Marin Cilic. Cinque diversi modelli – MID, PRO, MP, TOUR, S – per soddisfare il giocatore esperto che ricerca affidabilità e precisione a ogni colpo sul campo. Un insieme di combinazioni tecnologiche uniche e innovative, come la tecnologia Graphene 360+, che unisce il trasferimento dell’energia tipico della precedente Graphene 360 alle innovative Spiralfibers, in grado di aumentare la flessibilità del telaio per un migliore feeling all’impatto con la palla. A rendere il nuovo modello ancora più di preciso e di appeal, è lo speciale profilo squadrato per il massimo controllo e un manico allungato per una flessibilità classica. Un look impeccabile dal design essenziale e asimmetrico, un mix di rosso, bordeaux e arancione che donano alla racchetta una nuance di colori caldi e brillanti. Uno stile unico per tutti i giocatori che ricercano una precisione mai vista prima.

