BMW svela la nuova generazione del modello che ha portato alla ribalta un genere di auto innovativa e altamente distintiva: la Sports Activity Coupé (SAC). La Nuova BMW X6 fonde le caratteristiche di guida agili e versatili di uno Sport Activity Vehicle (SAV) con l’estetica di una coupé. La terza generazione della BMW X6 adotta un linguaggio di design pulito ed esclusivo per sottolineare l’aspetto sicuro e imponente. Inoltre, la tecnologia avanzata delle sospensioni e della trasmissione si unisce a una serie di innovazioni per offrire un’esperienza di guida unica e sportiva ma anche di lusso. Come il suo predecessore, la Nuova BMW X6 sarà prodotta negli Stati Uniti presso lo stabilimento del BMW Group di Spartanburg. Il lancio sul mercato partirà a novembre 2019. Le proporzioni dinamicamente allungate richiamano prodezze sportive. La Nuova BMW X6 guadagna 26 millimetri di lunghezza rispetto al modello uscente (a 4.935 mm) e 15 mm in larghezza (a 2.004 mm) ed è più bassa di 6 mm (a 1.696 mm) combinando proporzioni dinamiche allungate con eccezionale potenza, evidente alla vista. Il passo è stato allungato di 42 mm per arrivare a 2.975 millimetri. La griglia a doppio rene BMW è la caratteristica più sorprendente della parte anteriore, con i bordi esterni che si avvicinano ai fari creando un’angolazione ben definita. Per la prima volta, il doppio rene BMW sarà disponibile anche con illuminazione optional che aggiunge un tocco esclusivo al design esterno. L’illuminazione si attiva aprendo o chiudendo l’auto, ma il conducente può accenderlo e spegnerlo anche manualmente. Questa funzione di illuminazione per la griglia a doppio rene è disponibile anche durante la guida. Se viene scelto l’optional BMW Laserlight con fari adattivi a LED, un proiettore BMW Laserlight con Selective Beam ottimizza la funzione antiabbagliamento degli abbaglianti, il cui raggio aumenta fino a circa 500 metri. La BMW Laserlight è riconoscibile per gli elementi blu a forma di X all’interno dei doppi fari BMW.

I fianchi della Nuova X6 sono definiti dalle familiari proporzioni BMW, da una linea ben definita e dalla linea dinamica del tetto. I cerchi in lega da 19 pollici sono di serie, con altre varianti di ruote di dimensioni variabili da 20 a 22 pollici disponibili come optional. La BMW X6 M50i e la BMW X6 M50d sono dotate di cerchi in lega da 21 pollici di serie. La Nuova BMW X6 è disponibile dal lancio nelle varianti del modello xLine e M Sport come alternativa alle specifiche standard. Le due linee di equipaggiamento vantano dettagli distintivi. Interni: un ambiente esclusivo e sportivo. Gli interni della Nuova BMW X6 sono progettati per offrire un’esperienza di guida esclusiva e dinamica. La struttura chiara conferisce all’abitacolo un aspetto moderno e sportivo. Il design dell’abitacolo, che vanta una ridistribuzione dello spazio e un nuovo design delle funzioni di controllo, rappresenta la progressiva reinterpretazione degli spazi per cui BMW è rinomata e che ha come focus il conducente. La Nuova BMW X6 è dotata di serie di rivestimenti in pelle Vernasca. Lo spazio interno è modulabile, grazie agli schienali posteriori divisi 40:20:40 che possono essere abbassati per aumentare la capacità di carico da 580 a 1.530 litri. Caratteristiche salienti dell’equipaggiamento dalla lista di optional sono i sedili multifunzione con funzione massaggiante sia per il conducente che per il passeggero anteriore, climatizzatore automatico a quattro zone, porta bicchieri termoelettrici, applicazioni in vetro per i comandi, tetto panoramico Sky Lounge, pacchetto Ambient Air e il Bowers & Wilkins Diamond + 3D Surround Sound System. Quattro potenti motori di cui due M dal lancio. La gamma di motori disponibili per la Nuova BMW X6 dal lancio include due unità benzina e un paio di varianti diesel di ultima generazione. La gamma di modelli è guidata da un modello BMW M con un motore a benzina V8 da 390 kW / 530 CV di nuova concezione. La BMW X6 M50i (consumo di carburante combinato: 10,7-10,4 l / 100 km [26,4-27,2 mpg imp], emissioni di CO2 combinate: 243-237 g / km) * è unita alla gamma dalla BMW X6 M50d (consumo di carburante combinato: 7,2-6,9 l / 100 km [39,2-40,9 mpg imp], emissioni di CO2 combinate: 190-181 g / km) * con motore diesel a sei cilindri in linea da 294 kW / 400 CV dotato di quattro turbocompressori.

Un sei cilindri in linea con potenza di 250 kW / 340 CV è montato sulla BMW X6 xDrive40i (consumo di carburante combinato: 8,6-8,0 l / 100 km [32,8-35,3 mpg imp], emissioni di CO2 combinate: 197-181 g / km) *, mentre la BMW X6 xDrive30d (consumo di carburante combinato: 6,6-6,1 l / 100 km [42,8-46,3 mpg imp], emissioni di CO2 combinate: 172-159 g / km) * monta un motore diesel a sei cilindri in linea con 195 kW / 265 CV. Tutte le varianti della Nuova BMW X6 soddisfano i requisiti dello standard sulle emissioni EU6d-TEMP. Il sistema di scarico M Sport di serie su entrambi i modelli M è disponibile anche come optional per le altre versioni della BMW X6 o come parte del pacchetto M Sport e conferisce alla vettura una presenza acustica inconfondibile ed emotivamente ricca. Tutti i nuovi modelli BMW X6 sono dotati di serie di una trasmissione Steptronic a otto rapporti, mentre la trazione integrale intelligente ottimizza la trazione, l’agilità e la stabilità direzionale. L’ultima generazione del sistema BMW xDrive divide con maggiore precisione e velocità la coppia motrice tra le ruote anteriori e posteriori a seconda della situazione e delle condizioni di guida. In situazioni che non richiedono la trazione integrale, la trazione può essere interamente sulle ruote posteriori per massimizzare l’efficienza. Il sistema xDrive mantiene anche un focus sulle ruote posteriori in situazioni di guida particolarmente dinamiche. Le caratteristiche sportive dell’auto sono amplificate dal controllo elettronico del bloccaggio differenziale dell’asse posteriore disponibile nel pacchetto M Sport o in combinazione con il pacchetto xOffroad optional.

