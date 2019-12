Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del futuro di Jorge Lorenzo. In attesa del suo annuncio ufficiale, tanti sono i rumors legati al maiorchino, che ha ammesso che non resterà lontano dal paddock. Le voci più insistenti lo vedono legato alla Yamaha, in un ruolo da collaudatore, ma intanto Jorge Lorenzo si diverte a prendere in giro tutti i suoi fan sui social. “Testando la mia nuova moto per il 2020. “Ho detto agli ingegneri che abbiamo bisogno di aumentare la potenza, ma devo dire che la stabilità della moto è imbattibile…” 😂😂“, ha scritto Lorenzo a corredo di due scatti divertenti che lo ritraggono a ‘bordo’ di un cavalluccio in un parco giochi.



