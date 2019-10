Porsche presenta Panamera 10 Years Edition: sedili riscaldati e cuciture in oro bianco, per una design di lusso che non rinuncia al comfort [GALLERY]

Edizione speciale per il decimo anniversario: presentata Porsche Panamera 10 Years Edition

Porsche celebra il decimo anniversario della linea Panamera con un’edizione speciale. La nuova Panamera 10 Years Edition presenta equipaggiamenti di serie particolarmente estesi nelle aree di comfort e telaio, ed è stata inoltre arricchita con esclusivi elementi di design. Il logo dell’anniversario si trova anche all’interno del rivestimento anteriore del passeggero e sulle protezioni della portiera. L’interno è progettato in pelle parziale nera. Le cuciture decorative in oro bianco creano un’impressione particolarmente di alta qualità.

La nuova edizione anniversario è disponibile in Germania per i modelli Panamera 4 e Panamera 4 E-Hybrid e per i derivati ​​Sport Turismo equipaggiati con gli stessi motori.

Molti extra aggiuntivi di serie

I modelli Panamera 10 Years Edition sono forniti di una serie di funzionalità aggiuntive di comfort e sicurezza: i fari a matrice LED tra cui PDLS Plus, Lane Change Assist e Lane Keeping Assist con riconoscimento del segnale stradale e Park Assist, inclusa la telecamera di retromarcia, fanno parte dell’estensione di serie, come il sistema panoramico del tetto, il vetro per la privacy, i sedili comfort riscaldati, le porte soft-close, la radio digitale e il sistema BOSE® Surround Sound.

Con le sospensioni pneumatiche adattive standard a tre camere, tra cui Porsche Active Suspension Management (PASM) e Power Steering Plus, i modelli Panamera10 sono perfettamente equipaggiati per un’eccezionale dinamica di guida.

La #panamera 4 10 Years Edition con motore biturbo da 2,9 litri e 243 kW (330 CV) può già essere ordinata e ha un prezzo di 114.532 euro IVA inclusa in Germania. Lo Sport Turismo con lo stesso motore è disponibile a partire da 116.912 euro. L’edizione anniversario della Panamera 4 E-Hybrid ha un prezzo di 127.860 euro e i prezzi per Sport Turismo partono da 130.121 euro. Il motore biturbo da 2,9 litri e il potente motore elettrico da 100 kW (136 CV) si combinano per fornire una potenza di sistema di 340 kW (462 CV).

Auto sportiva, berlina di lusso, pioniera ibrida: la storia della Panamera

Come nessun’altra auto nella classe delle auto di lusso, la Panamera ha combinato le prestazioni che ci si aspetterebbe da un’auto sportiva con il lusso e la versatilità di una berlina da turismo dal 2009. Inoltre, la Panamera ha decisamente influenzato il marchio nel corso degli ultimi dieci anni come piattaforma tecnologica per innovazioni che sono state successivamente trasferite anche ad altri modelli Porsche.

