Chi è Anna Kalinskaya? La sexy tennista russa che ha fatto perdere la testa a Nick Kyrgios [GALLERY]

Nick Kyrgios e Anna Kalinskaya nuova coppia del tennis? Il gossip impazza: scopriamo chi è la tennista russa che ha fatto girare la testa al bad boy australiano

Il bad boy e la zarina. Una coppia agli antipodi, ma del resto si sa: gli opposti si attraggono, anche nel tennis! È per questo che anche in una recente intervista, Nick Kyrgios ha ammesso che la sua tennista preferita sia Anna Kalinskaya. L’eclettico talento australiano avrebbe potuto nominare chiunque: dalla leggendaria Serena Williams alla giovane Coco Gauff, passando per la connazionale Daria Gavrilova e la ex Ajla Tomljanovic (‘tradita’ con Chelsea e Monique). Invece la scelta è ricaduta su Anna, giovane tennista russa classe 1998 che, secondo gli ultimi rumor, sarebbe stata pizzicata insieme a Kyrgios in una situazione di forte complicità.

A differenza di Nick, la bella Anna è ancora tennisticamente alle prime armi. A livello ITF vanta 7 vittorie in singolare e 9 in doppio, mentre nel circuito WTA ha vinto il J&T Banka Prague Open di doppio insieme a Viktoria Kuzmova, con la quale ha anche perso la finale del St. Petersburg Ladies Trophy. A livello junior ha invece vinto gli Australian Open nel doppio con Tereza Mihalikova.

