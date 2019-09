MotoGp – Valentino Rossi svela il casco speciale per il Gp di San Marino: ‘piada’ e anguria per un “Menu Misano” completo [FOTO e VIDEO]

Valentino Rossi svela il suo nuovo casco speciale per il Gp di San Marino: un fantastico omaggio a Misano

L’attesa è finalmente terminata! Valentino Rossi, qualche minuto prima di salire in sella alla sua M1 per la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini ha svelato il suo casco speciale per questo appuntamento di casa. Il Dottore ha deciso di omaggiare la terra romagna in pista a Misano, con pezzi di piadina su una metà del suo casco. Nell’altra metà del suo elmetto, Valentino Rossi ha invece deciso di compeltare il Menu Misano con l’anguria, che d’estate rinfresca sempre, per poi riportare sullo sfondo i colori che si trovano sotto la tribuna del suo fan club a Misano. Sulla nuca non potevano mancare i suoi amici animali, i due golden retriever Penelope ed Ulisse ed il suo gatto Rossano, che fanno il tifo per lui. Sul casco anche un dolce pensiero per Brian Toccaceli, con le sue iniziali BT.

