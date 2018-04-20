Serie A e abitudini online: cosa fanno gli utenti durante le partite serali

C’è un momento preciso, pochi minuti prima del calcio d’inizio, in cui le reti mobili iniziano a riempirsi di traffico. Succede nelle grandi città e nei centri più piccoli, nei bar affollati come nei salotti di provincia. La partita resta il centro della serata, ma attorno allo schermo principale si è formato un ecosistema parallelo fatto di notifiche, app sportive, statistiche live, chat private e piattaforme digitali aperte contemporaneamente. Guardare il calcio non significa più soltanto guardare il calcio. Negli ultimi campionati di Serie A il comportamento degli utenti italiani è cambiato in modo evidente. Molti seguono l’incontro con lo smartphone in mano per tutti i novanta minuti.

Alcuni controllano dati tattici, altri scorrono social network, altri ancora utilizzano piattaforme di intrattenimento online durante le pause del match. Il tempo medio trascorso davanti a un solo schermo si è ridotto. Oggi le serate sportive funzionano come un flusso continuo di contenuti sovrapposti.

Second screen e calcio in streaming: il nuovo comportamento degli utenti

Le piattaforme di streaming sportive hanno modificato parecchie abitudini domestiche. Fino a qualche anno fa il televisore occupava una posizione quasi dominante. Oggi, soprattutto tra gli utenti sotto i quarant’anni, il telefono è diventato una sorta di secondo telecomando emotivo della partita.

Durante un match importante è normale vedere persone che alternano continuamente attività differenti: risultato live, replay condivisi sui social, gruppi WhatsApp dedicati al fantacalcio, statistiche aggiornate in tempo reale. In molti casi il flusso di notifiche continua anche dopo il triplice fischio.

Questo fenomeno ha creato un nuovo tipo di attenzione. Più frammentata, più intermittente, spesso più rapida. L’utente medio passa da un contenuto all’altro nel giro di pochi secondi. Le piattaforme digitali si sono adattate a questo comportamento puntando su caricamenti veloci, accessi immediati e interfacce estremamente leggere.

Dentro questo scenario è cresciuto anche il settore del casinò digitale, soprattutto nelle fasce serali legate agli eventi sportivi. Una parte degli utenti alterna la visione della partita a sessioni rapide su piattaforme dedicate all’intrattenimento online, spesso utilizzate direttamente da smartphone. Realtà come NetBet Italia hanno seguito questa trasformazione investendo soprattutto sulla navigazione mobile e sulla rapidità operativa, elementi che ormai pesano quanto il contenuto stesso.

La velocità è diventata quasi una forma di linguaggio. Se una piattaforma rallenta, si blocca o richiede troppi passaggi, l’utente tende ad abbandonarla immediatamente. È una dinamica molto simile a quella dei social network o delle app di streaming video.

Fantacalcio, notifiche e dati live durante le partite di Serie A

Il calcio moderno viene consumato in modo profondamente diverso rispetto a dieci anni fa. Basti pensare all’impatto del fantacalcio, che ha modificato persino il modo di seguire le squadre meno importanti del campionato. Partite che un tempo sarebbero passate quasi inosservate oggi generano traffico online costante perché coinvolgono portieri, difensori o attaccanti presenti nelle rose virtuali degli utenti.

Durante le partite serali migliaia di persone controllano contemporaneamente:

voti live;

statistiche individuali;

possesso palla;

expected goals;

ammonizioni;

cambi in tempo reale.

Il telefono vibra continuamente. A volte più della partita stessa. Anche il linguaggio si è trasformato. Espressioni tecniche che fino a pochi anni fa appartenevano quasi esclusivamente agli addetti ai lavori sono entrate nelle conversazioni quotidiane: “xG”, “heatmap”, “clean sheet”, “bonus”, “assist atteso”. Il calcio televisivo tradizionale si è intrecciato con una cultura digitale molto più veloce e numerica.

Le piattaforme sportive hanno colto rapidamente questa tendenza. Molte applicazioni puntano ormai su notifiche personalizzate e aggiornamenti istantanei piuttosto che su lunghi approfondimenti. La soglia di attenzione media si è abbassata parecchio. Gli utenti cercano informazioni immediate, sintetiche, spesso consumate mentre scorrono altri contenuti contemporaneamente.

Il tempo libero serale passa sempre più dal telefono

Un dato osservato da diversi analisti riguarda la fascia oraria tra le 21 e mezzanotte, quella tradizionalmente occupata dalle partite di cartello della Serie A. È proprio lì che si registra uno dei picchi più alti di utilizzo simultaneo delle piattaforme digitali.

Non riguarda soltanto i più giovani. Anche utenti sopra i cinquanta anni utilizzano ormai abitualmente applicazioni sportive, streaming e servizi digitali paralleli. La differenza generazionale si è ridotta molto più rapidamente di quanto si pensasse. In molte case il televisore resta acceso come sfondo principale, ma il centro operativo della serata è ormai il telefono. Persino nei locali pubblici capita di vedere tavoli interi seguire lo stesso match commentando dati diversi sui rispettivi schermi. Il cambiamento ha avuto effetti anche sul mercato pubblicitario. Brand legati al mondo digitale investono sempre di più durante gli eventi sportivi serali proprio perché sanno che l’utente non sta guardando un solo contenuto. Sta navigando continuamente tra piattaforme differenti.

Questo vale per lo streaming, per le community sportive, per i social e per tutto il settore dell’intrattenimento online. Le aziende cercano di intercettare sessioni brevi ma ripetute, costruendo esperienze rapide, immediate, spesso pensate per essere utilizzate mentre accade altro.

La partita, in fondo, resta una specie di collante emotivo collettivo. Attorno a quei novanta minuti si muove però un universo digitale molto più grande rispetto al passato. E continua a espandersi quasi in silenzio, weekend dopo weekend, mentre gli utenti imparano a dividere l’attenzione tra schermi diversi senza nemmeno accorgersene.