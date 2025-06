Rigore negato a Bisseck in Inter-Roma, Rocchi fa chiarezza

SportFair

A poche settimane dalla fine del campionato continua a tenere banco il caso scoppiato intorno all’audio VAR in merito al contestato rigore non assegnato all’Inter, nei minuti finali della sfida casalinga persa contro la Roma, per una trattenuta di N’Dicka su Bisseck.

“Non è stato facile gestire gli audio da far sentire su Open Var, perché dovevo anche tutelare i ragazzi e per proteggere qualcuno dei miei ho preferito non mostrare un audio come in Inter-Roma – ha dichiarato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi durante la conferenza di fine stagione a Coverciano –. Quell’episodio ci ha creato tantissimi dubbi sull’intervento VAR, non sul rigore. E comunque mai nessun arbitro mi ha chiesto di non far sentire la sua voce“.