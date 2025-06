Real Madrid, Mbappé ricoverato in ospedale: il motivo

SportFair

Kylian Mbappé è stato colpito da una gastroenterite acuta ed è stato ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti e per essere sottoposto alle prime cure del caso. Lo ha comunicato il Real Madrid con una breve nota ufficiale.

L’attaccante francese aveva saltato il match d’esordio al Mondiale per Club contro Al Hilal di Simone Inzaghi a causa della febbre, prima avvisaglia dell’infezione, che poi è peggiorata costringendolo a isolarsi nella sua camera d’hotel a Miami. Le sue condizioni, evidentemente, si sono ulteriormente aggravate e si è scelta la strada del ricovero ospedaliero per tenere monitorata la situazione.

A questo punto appare improbabile che Xabi Alonso lo recuperi per la partita contro il Pachuca, in programma domenica alle 21 ora italiana, e anche il resto della competizione per lui potrebbe essere a serio rischio.