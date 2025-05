Nazionale, i convocati di Spalletti: tornano Acerbi e Orsolini

SportFair

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per le prime gare di qualificazione della Nazionale ai Mondiali del 2026 contro la Norvegia a Oslo e contro la Moldova a Reggio Emilia.

Nell’elenco dei 27 scelti dal ct azzurro la novità è il difensore dell’Hellas Verona Diego Coppola, ma da segnalare ci sono anche i ritorni nel giro della Nazionale di Francesco Acerbi, richiamato probabilmente per marcare Haaland, Riccardo Orsolini e Davide Zappacosta. I primi due non indossavano la maglia azzurra da circa un anno, il terzo da tre anni e mezzo.

Un primo gruppo di 21 calciatori si ritroverà sabato 31 maggio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Lunedì 2 giugno invece si uniranno alla squadra Acerbi, Barella, Bastoni, Dimarco e Frattesi e Donnarumma, i sei giocatori impegnati nella finale di Champions League tra Inter e Psg. Nella lista dei 27 di Spalletti ci sono quattro giocatori reduci dal trionfo in campionato del Napoli (Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori) e due vincitori dell’Europa League con la maglia del Tottenham (Guglielmo Vicario e Destiny Udogie).