Mondiale per Club, altra finestra di mercato: le date

Il calciomercato sarà protagonista anche nel corso del Mondiale per Club. Dopo la finestra dedicata nei primi dieci giorni di giugno per permettere alle squadre di effettuare degli innesti in vista dell’inizio della competizione, la FIFA ha deciso di istituire una seconda finestra per permettere ai club qualificati alla fase finale di aggiungere ulteriori innesti alla propria rosa.

Una finestra che andrà da venerdì 27 giugno a giovedì 3 luglio compresi. Tutte le squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club potranno quindi sostituire un giocatore con il contratto scaduto il 30 giugno con un altro acquistato proprio durante la seconda finestra di mercato.