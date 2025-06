Gattuso nuovo ct azzurro: stipendio, staff e durata del contratto

SportFair

Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana: raccoglie l’eredità di Luciano Spalletti.

Il neo ct azzurro sarà presentato giovedì a Roma e contestualmente saranno ufficializzati anche i componenti del suo staff, che hanno comunque già firmato i loro rispettivi contratti con la Figc.

Il neo ct ha firmato un contratto della durata di un anno. Si tratta di una scelta in un certo senso obbligata per la Federcalcio: qualora, infatti, la Nazionale non dovesse qualificarsi al Mondiale per la terza volta di fila, assisteremmo a un autentico terremoto politico-sportivo e all’ennesima rivoluzione. Se invece Gattuso – come tutti ai augurano – dovesse centrare l’obiettivo nulla impedirebbe il prolungamento dell’accordo.

Nel suo nuovo ruolo di commissario tecnico, Gattuso percepirà un ingaggio di poco inferiore ai due milioni di euro. Il suo predecessore, Spalletti, guadagnava due milioni e mezzo all’anno.

Il vice sarà il fidatissimo Luigi Riccio, Bruno Dominici sarà il preparatore atletico insieme a Dino Tenderini, mentre Roberto Perrone e Cristiano Lupatelli svolgeranno un lavoro specifico con i portieri. L’ultimo arrivato è Bonucci: l’ex capitano della Juventus, che ha lasciato il calcio giocato un anno fa concludendo la sua esperienza al Fenerbahce, sarà il collaboratore tecnico di Gattuso. I match analyst saranno tre: Rebato Baldi, Marco Mannucci e Marco Sangermani, quest’ultimo inserito nello staff proprio da Gattuso.