Ancelotti si presenta al Brasile e rivela: “l’Italia non mi ha cercato”

Carlo Ancelotti ha trascorso la prima giornata in Brasile, dove è pronto a iniziare l’esperienza entusiasmante da ct della Seleçao. Il tecnico di Reggiolo è stato presentato ai suoi nuovi tifosi davanti a oltre 200 giornalisti.

L’allenatore ha esplicitato tutto il suo orgoglio per guidare la nazionale con più storia del mondo: “È un onore guidare la miglior nazionale del mondo. Il Brasile ha vinto cinque Mondiali e ha scelto me per vincere il sesto. Questo lavoro richiede molta responsabilità, ma la assumo con piacere. La sfida è enorme. Proverò a raggiungere il massimo livello“.

Ancelotti ha dichiarato di non aver ricevuto chiamate da parte della nazionale italiana: “Non mi ha cercato“. Il tecnico emiliano ha però ricordato che l’Italia è in buone mani: “Ora ha un grande allenatore, che è anche un grande amico, Luciano Spalletti. L’interesse è stato del Brasile. Sono molto orgoglioso di essere qui, perché la storia dice che questa è la nazionale più forte del mondo“.