Imane Khelif fuori dall’Eindhoven Box Cup: il motivo

SportFair

La campionessa olimpica algerina Imane Khelif salta l’Eindhoven Box Cup dopo che la World Boxing ha introdotto il test genetico obbligatorio sul sesso degli atleti.

Khelif, oro a Parigi nei pesi welter femminili, secondo quanto riportano i media locali, non si è iscritta entro il termine.

Giovedì in mattinata la World Boxing si era scusata per aver leso la privacy di Imane Khelif citandola nel momento in cui aveva annunciato le nuove regole sull’individuazione del genere. In base a quest’ultime, la pugile algerina non potrà partecipare alle competizioni femminili. E con lei tutti gli atleti che non si sottoporranno al nuovo test genetico sul sesso alla nascita reso obbligatorio la scorsa settimana dalla stessa World Boxing.