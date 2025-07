Boxe: Hatton annuncia il suo ritorno sul ring

SportFair

Entro la fine dell’anno è previsto un eccezionale ritorno: quello del grande pugile britannico Ricky Hatton, a oltre un decennio dal suo ultimo incontro da professionista. Il 46enne ex campione del mondo dei pesi welter leggeri e welter ha confermato che affronterà il pugile degli Emirati Arabi Uniti Eisa Al Dah il 2 dicembre in uno scontro tra pesi medi a Dubai. Hatton, che ha confermato che l’incontro si svolgerà su otto round da tre minuti, si è ritirato nel 2012 dopo aver perso contro Vyacheslav Senchenko, che a sua volta ha rappresentato un ritorno dopo tre anni di lontananza dallo sport. Il pugile di Manchester avrebbe dovuto essere a Dubai per annunciare ufficialmente l’incontro con Al Dah, ma ha dovuto presentarsi in videoconferenza dopo essersi accidentalmente ferito a un occhio la scorsa settimana con gli occhiali da sole.

“Sono davvero devastato per non aver potuto essere lì con tutti. Preferirei di gran lunga essere sotto il sole di Dubai piuttosto che sotto la pioggia di Manchester, ma non vedo l’ora di combattere”, ha detto Hatton. Al Dah, anche lui 46enne, ha vinto otto dei suoi 11 incontri e ha promesso un incontro d’azione contro Hatton. “Credetemi, questo incontro non sarà come quello tra Jake Paul e Mike Tyson”, riferendosi all’incontro ampiamente criticato tra lo YouTuber diventato pugile e l’ex campione del mondo dei pesi massimi dello scorso novembre.