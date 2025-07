Bronzo che luccica d’oro: l’Italbasket femminile riscrive la storia

SportFair

C’è qualcosa di speciale in quelle vittorie che nessuno si aspetta. Quando l’Italbasket femminile ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2025, battendo avversarie ben più quotate e sovvertendo ogni pronostico, non si è trattato solo di un successo sportivo: è stata la certificazione di un percorso virtuoso, costruito nel silenzio e nella dedizione, che oggi finalmente raccoglie i suoi frutti.

Alla vigilia del torneo, le aspettative erano modeste. L’Italia era considerata outsider, in un girone complesso e con tante incognite. Ma partita dopo partita, la squadra guidata con lucidità e carisma dal coach Lino Lardo ha mostrato carattere, gioco di squadra e una sorprendente maturità tecnica. Il bronzo conquistato, battendo nella finalina una potenza del basket europeo come la Spagna, vale oggi più dell’oro: è la dimostrazione che il lavoro fatto sui vivai, sulla formazione tecnica e sull’identità del gruppo sta pagando.

Il valore di una medaglia e di un movimento

Questo risultato ha un valore che va ben oltre il podio. È un successo del movimento femminile italiano, spesso costretto a lavorare nell’ombra, con meno risorse, meno visibilità e meno supporto rispetto al settore maschile. Eppure, nonostante tutto, il basket femminile cresce: nei numeri, nella qualità delle atlete, nella professionalità dei club e nella passione di chi, ogni giorno, investe su un’idea di sport inclusivo e meritocratico.

I risultati della Nazionale sono solo la punta dell’iceberg di un sistema che, seppur con mille difficoltà, sta finalmente iniziando a esprimere il proprio potenziale. Merito anche delle leghe giovanili, dei progetti scolastici e di una Federazione che negli ultimi anni ha puntato con decisione sulla parità di genere nello sport.

I media e il silenzio sugli “sport minori”

Eppure, nonostante l’impresa, l’eco mediatica è stata contenuta. Sulle prime pagine dei grandi quotidiani sportivi e nei telegiornali nazionali, lo spazio riservato a questo straordinario risultato è stato marginale. Ancora una volta, il basket femminile — come tanti altri sport definiti “minori” — fatica a imporsi nel panorama mediatico dominato da calcio e motori.

Questa disparità di attenzione solleva interrogativi profondi sulla narrazione dello sport nel nostro Paese. È davvero possibile parlare di cultura sportiva senza riconoscere e valorizzare i sacrifici, i successi e le storie che arrivano da discipline meno blasonate ma non per questo meno meritevoli?

Un futuro da scrivere

L’Europeo 2025 potrebbe rappresentare un punto di svolta. Le ragazze dell’Italbasket non solo hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli, ma hanno anche acceso l’entusiasmo di nuove generazioni di atlete. L’auspicio è che questa medaglia serva da catalizzatore per investimenti, visibilità e supporto diffuso. Che non si debba più parlare di miracolo, ma di merito. Di lavoro. Di progetto.

E che quel bronzo, oggi, sia solo l’inizio di una nuova era per il basket femminile italiano.